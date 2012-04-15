(重温稿)〔美国股市〕收低,录得去年11月以来最大两周跌幅

* 西班牙公债违约保险成本触及500个基点的新高

* 银行股领跌,摩根大通和富国银行股价均下挫逾3%

* 标普500指数录得今年以来单周最大百分比跌幅

* 道指跌1.05%,标普500指数跌1.25%,Nasdaq下滑1.45%

路透纽约4月13日电---美国股市周五收跌,录得11月以来最大两周跌幅,令人失望的中国成长数据引发对全球复苏迟滞的担忧.

市场担忧欧债危机再次加剧,加重了股市的沽压.和成长息息相关的板块受创最大,这包括材料,能源和金融股.

标普500指数在两周累计下挫2.7%后,目前该指数较今年最高收位低3.4%.

"人人都关注全球成长,但中国经济增长放缓及欧元区二线国家公债收益率(殖利率)上升引发我们会预计成长有多强劲的疑问,"嘉信理财(Charles Schwab)驻丹佛的市场及板块分析部董事Brad Sorensen说,"这造成股市回调,金融股回落最多."

周五标普金融类指数.GSPF>重挫2.5%,本周下跌2.8%.美国银行(BAC.N)大跌5.3%,报8.68美元.摩根士丹利(MS.N)挫5.2%,至17.28美元.

西班牙公债违约保险成本首次触及500个基点,因担忧该国银行业在主权债的敞口庞大.

数据显示中国第一季经济同比增长8.1%,增幅低于预期,且为约三年来最低同比增幅.

道琼工业指数.DJI收跌136.99点,或1.05%,至12,849.59点;标准普尔500指数.SPX收挫17.31点,或1.25%,至1,370.26点.Nasdaq指数.IXIC回落44.22点,或1.45%,至3,011.33点.

2012年迄今标普500指数仍升9%,但本周收跌2%.道指本周收跌1.6%,Nasdaq指数下跌2.2%.

本周是继上周下滑后第二周续跌,上周因耶稣受难日假期交易日减少.上周道指跌1.1%,标普500指数滑落0.7%,Nasdaq指数跌0.4%.

道指和标普500指数均录得去年11月以来最大两周百份比跌幅.

苹果(AAPL.O)挫2.8%,至605.23美元,拖累Nasdaq指数.

尽管摩根大通(JPM.N)和富国银行(WFC.N)公布的获利均优于市场预期,但周五银行股下跌.摩根大通股价下挫3.6%,至43.21美元.富国银行跌3.5%,至32.84美元.

谷歌(GOOG.O)股价挫跌4.1%,至624.60美元,上日该公司公布搜索广告击点率连续两季下跌,尽管该公司公布的第一季获利高于预期.

标普500企业中有6%的企业公布了业绩,其中四分三的企业所公布的获利优于预期.

材料和能源股下跌,因中国数据公布后,铜价和油价下滑.标普材料类指数.GSPM跌1.1%,标普能源类指数.GSPE挫1.6%.

周五的两份美国经济数据在还有多少提振经济成长的空间方面给美联储发出了好坏不一的讯号.

美国劳工部周五公布,美国3月消费者物价指数(CPI)较前月上涨0.3%(预估为上涨0.3%).3月核心CPI较前月上涨0.2%(预估为上涨0.2%).3月CPI较上年同期上涨2.7%(预估为上涨2.7%).3月核心CPI较上年同期上涨2.3%(预估为上涨2.2%).[ID:nEAPAD0CD3]

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为75.7(路透调查预估为76.2),3月终值为76.2.[ID:nSB1488442]

成交清淡,纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约60.7亿股,低于78.4亿股的去年日成交均值.

纽约证交所及Nasdaq市场有大约四分三的股票下跌.(完)

--编译 利棣儿;审校 母红

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