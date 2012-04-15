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亚洲 | 2012年 4月 15日 星期日 09:41 BJT

〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数连涨三日,受巴拿马型船运价提振

路透4月12日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五连续第三日上涨,受助于巴拿马型船运活动和运费升势的提振.

波罗的海乾散货运价指数上涨12点,或1.25%至972点.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI上涨48点,或4.32%至1,158点.该型船舶日均获利升至9,264美元,为1月以来最高.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

"(巴拿马型)船东正在推高空航酬金水平,"经纪公司Braemar Seascope在报告中称.

该公司并称,周中太平洋航线费率亦开始升温,受助于部分令人鼓舞的数据,且整体人气依然温和偏多.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌0.25%至1,572点.

海岬型船舶日均获利跌至6,992美元.该型船舶的通常运载量为15万吨,主要货物是煤炭和铁矿石.

干散货运价上涨料将受限于船只运力供应增长.很长一段时间以来,运力增长步伐一直领先于商品需求增速.(完)

--编译 丁琦;审校 王兴亚

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