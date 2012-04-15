《美债一周展望》美国公债收益率跌穿2%大关,因忧心全球成长放缓

(配合美债收盘与美债展望原文当日两稿合并,重发本文但内容未有调整)

* 中国第一季度GDP低于预期

* 西班牙、意大利公债收益率上扬

* 3月美国经济成长温和提速,接近预期

路透纽约4月13日电---美国公债价格周五上涨,指标收益率(殖利率)跌穿2%这一关键心理关口,因股市下挫,且围绕全球经济成长的忧虑引发对低风险资产的胃纳.

交易员转为守势,因中国经济数据以及欧洲国家公债收益率上扬,重新引燃全球经济和融资问题尚未完全解决的忧虑.

"欧洲债务危机和中国经济放缓,这些问题引发一波良性的避险买盘,"Williams Capital固定收益销售及交易主管David Coard表示.

瑞银证券利率策略师Chris Ahrens说,临近周末,投资者不愿减持美国公债.

"一轮接一轮的标售,新发公债再次被承销,人们希望持债的时间能再长一点.鉴于欧洲局势,存在一定的忧虑情绪,"他在谈及政府本周在三天的时间内成功标售660亿美元三年期、10年期和30年期公债一事时表示.

"展望未来,我们都对未来一周或两周的初请失业金人数将如何表现感到好奇,"Ahrens表示.

数据显示中国第一季GDP同比增长8.1%,为约三年来最低同比增幅,且低于预估的增长8.3%.

对欧债危机的担忧也推动西班牙和意大利公债收益率上涨,西班牙公债的违约保险成本触及纪录高位.

指标10年期美国公债US10YT=RR升18/32,收益率报1.99%,低于周四尾盘的2.06%,且远离上周稍后触及的2.05%.

公债收益率下滑使其进一步接近去年9月的水平1.67%,此为至少60年来的最低位.

周五美联储买入18.33亿美元于2036年2月至2041年8月到期的公债,为卖短买长操作(扭转操作,twist operation)的一部份.

数据显示美国3月消费者物价指数温和上升,大致符合预期,对公债的买需无甚影响.

汤森路透/密西根大学周五公布的调查显示,汤森路透/密西根大学美国4月消费者信心指数初值为75.7(路透调查预估为76.2),3月终值为76.2.[ID:nSB1488442]数据支持公债的利多基调.

30年期公债US30YT=RR大涨1-11/32,收益率从周四尾盘的3.21%跌至3.14%. (完)

--编译 梁睿雪/利棣儿;审校 母红

美国公债发行日程表...[USAUC/CN] 全球主要国家发债预告...[D/DIARYCN]

美债每日展望...........[US/OCN] 欧元区公债市场.........[GVD/EURCN]

美国现货公债...........[US/NCN] 英国公债市场...............[GB/CN]

美国MBS市场............[MTG/CN] 日本公债市场...............[JP/CN]

伦敦美债...............[US/LCN] 东京美债..................[US/TCN]

美国公司债市场.........[USC/CN] 韩国债市...................[KR/CN]

台湾债市................[TW/CN] 台债本周展望..............[TW/OCN]

中国债市................[CN/CN] 利率或央行相关报导...[INT|CEN-CMN]

美国指标公债报价.....<0#USBMK=> 欧元区指标公债报价......<0#EUBMK=>