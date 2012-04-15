《一周市场焦点》西班牙将再度考验投资者神经

路透伦敦4月13日电---欧元区危机再度升温,未来一周避险的德债及当前面临困境的西班牙公债标售将成为一个标尺,以衡量欧洲央行近期注入流动性的影响减弱以来,投资者的信心出现了多大的变化.

将于周末在华盛顿举行的国际货币基金组织(IMF)春季会议上,如何保护全球经济免受欧债危机的影响,将成为首要议题.与此同时,美国各大公司公布的季度财报开始反映经济活动取得一些改善.

市场还将关注4月22日的法国总统大选的第一轮选举结果,以及3月美国零售销售和工业生产数据.

但最牵动投资者神经的,料还将是债市.

"宏观因素将继续主导市场,因为杠杆问题未得到解决,只是传导到了主权债上,"花旗集团信用产品策略师Matt King表示.

King在对所有主要债市的一篇分析中指出,愈发明显的是,在很多发达国家,存在家庭和非金融领域债务削减的地方,几乎都伴随着政府债务的上升.

"即便是在美国,去杠杆化也没有发生,"他表示.

在欧洲,尽管有关是否恢复债券购买计划的幕后争论犹存,但有迹象表明,欧洲央行已停止了大举注入流动性的举措,这已令西班牙和意大利重回聚光灯下,这两个国家的负债规模或令该地区的援助资金束手无策.

而且市场发现,最急需帮助的是欧元区第四大经济体--西班牙.

"西班牙正陷于一个恶性循环,其薄弱的公共财政、脆弱的银行业,以及衰退程度都相互构成拖累,"伦敦信用风险咨询公司Spiro Sovereign Strategy的执行董事Nicholas Spiro表示.

"虽然意大利已赢回些许信赖,但西班牙正不断失去信任."

10年期西班牙公债收益率(殖利率)ES10YT=TWEB周五约为5.85%,可比意大利公债收益率IT10YT=TWEB为5.43%.

西班牙公债收益率近期已考验关键的6%水准,因市场担心该国或将成为欧债危机蔓延的下一个源头.

而德国将按计划标售两年期公债,将测试投资者对这种收益率超低但避险公债的需求.

由于西班牙的问题升温,且希腊等其他欧元区二线国家仍在勉力避免进一步救助,一些人不禁要问,投资者是否会从德国公债中获得他们所寻求的保障呢?

"我们仍预计德债将失去部分吸引力,因进一步救助或打压市场对德国的信赖,且市场愈发担心欧元区未来,这促使很多投资者整体回避欧元区资产,"Capital Economics的首席全球分析师Julian Jessop表示.

德国计划在4月18日标售50亿欧元(65.9亿美元)两年期公债,而西班牙将在4月19日标售两年期和10年期公债.

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浏览欧元区公债供应图表,请点选链接:(r.reuters.com/gev45s)

浏览欧元区融资进程图表,请点选链接:(r.reuters.com/kyd97r)

浏览西班牙经济图表,请点选链接:(link.reuters.com/pas57s)

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**IMF援助能力**

此外,20国集团(G20)官员此前对路透表示,在IMF春季会议举行前,全球前20大经济体势将达成一致,把IMF的资源规模增加4,000至5,000亿美元,而非IMF此前寻求的扩增6,000亿美元.[ID:nSB1488556]

这笔增资将使IMF在应对主权债危机方面拥有更大的救助能力.

有观点认为央行的政策宽松举措已结束,且债务忧虑重燃,这已让股市投资者备受打击,使得欧洲股市回吐了第一季的大部分涨幅.

欧元区蓝筹股指数Euro STOXX 50.STOXX50E年线在周五时由升转跌,抹去了第一季的坚挺表现.不过受助于美国和亚洲市场的涨势,MSCI全球股指.MIWD00000PUS年内累计涨幅接近9%.

未来一周,股市将关注企业季度业绩,微软(MSFT.O)、摩根士丹利(MS.N)和Verizon(VZ.N)等部分美国大公司将公布财报.

截至目前,美国铝业(AA.N)和摩根大通(JPM.N)等的业绩要好于预期,不过其股价却受累于对欧洲形势的担忧以及中国经济放缓的迹象.(完)