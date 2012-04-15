《综述》3月CPI数据显示美国通胀步伐领先于收入,或拖累消费支出

* 美国3月CPI较前月上涨0.3%

* 核心CPI较前月上升0.2%

* 收入状况落后于通胀,侵蚀消费者购买力

* 4月初美国消费者信心下滑

路透华盛顿4月13日电---美国3月消费者物价温和上升,期间有迹象显示汽油成本的升势消退,但通胀步伐依然领先于劳动者收入,并可能拖累支出.

美国劳工部周五公布,美国3月消费者物价指数(CPI)较前月上升0.3%,汽油价格上涨1.7%,增幅远低于价格大涨的2月.

尽管如此,经季节调整后的3月民间部门每周平均实质所得下滑0.4%,

其他数据显示,4月消费者信心下降,因汽油价格上涨损及家庭预算.

"通胀步伐领先于薪资增加的基本问题依然存在.从长期而言,这对经济构成威胁,"Worldwide Markets的市场策略师Joseph Trevisani表示.

对于美国联邦储备理事会(美联储,FED)而言,在判断还有多大空间以采取新措施提振经济增长方面,上述报告传递出的信号参差不一.

消费者支出趋弱的可能性,为采取进一步刺激措施提供依据,但消费者物价数据表明,通胀可能不会如预期那样快地降温.

扣除食品和能源的核心CPI上涨0.2%,受租金、医疗成本和二手车价格上涨而推高.

3月核心CPI较上年同期增长2.3%,2月增幅为2.2%.巴克莱资本表示,该数据今年或进一步上升.

核心通胀率的居高不下,或降低美联储放宽政策的空间."这或束缚美联储的手脚,"GFT Forex的研究主管Boris Schlossberg表示.

整体CPI较上年同期增长2.7%,增幅低于2月的2.9%.

该通胀数据符合预期,金融市场主要受到海外因素的影响.

周五美国公债价格上涨,美国股市下跌,因对于西班牙举债成本上升的忧虑重燃,且中国经济增长数据令人失望,加剧了对全球经济的担忧.

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**消费者焦虑**

因近期有迹象显示就业市场疲弱,投资者一直在押注美联储或推出更多货币刺激措施以提振经济增长,不过本周美联储官员的讲话表明,联储目前保持按兵不动,观望经济复苏动能是否增加.

美联储将于4月24-25日就其政策路径进行讨论.

路透访问的分析师认为,今年第一季美国经济年增速将降低至2.3%,尽管近期预估不断在上调.

美国主要银行--摩根大通和富国银行均公布第一季获利高于预期,部分分析师认为这进一步表明,经济正在改善.

尽管如此,消费者似乎担心他们被抛在了后面,汤森路透/密西根大学4月消费者信心指数初值小跌至75.7.分析师此前预期该指数将持稳.

与此同时,消费者对未来一年的通胀预期下滑,反映出汽油价格升势的放缓.

3月电力成本的下降部分缓解了汽油价格高企带来的冲击.当月电力成本下降0.8%,跌幅为6月以来最大.

3月食品价格上涨0.2%,禽类价格升幅创下2008年1月以来最高.(完)