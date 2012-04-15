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亚洲 | 2012年 4月 15日 星期日 12:45 BJT

〔全球汇市〕4月10日止当周投机客美元多仓升至2010年6月来最高--CFTC

路透纽约4月13日电---根据路透数据和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位至2010年6月以来最高.

4月10日止当周,美元净多头仓位从之前一周的177.95亿美元升至231.99亿美元.路透预估显示,2010年6月美元净多头仓位总计236亿美元.

数据还显示,欧元净空头仓位从前一周的79,480口大幅跳升至101,364口.

"美元出现全线买盘,"Scotia Capital的首席外汇策略师Camilla Sutton说.

"有趣的是,当美元多头仓位处于上述水准时,主要是以欧元空头为中心.现在空方更加广泛,这与此期间的避险行为相一致."

包括兑英镑和瑞郎在内的日圆空头仓位增至66,084口,澳元和加元的净多头仓位下降.

做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

4月10日当周 4月3日当周

多头仓位 16,097 14,563

空头仓位 82,181 79,671

净仓位 -66,084 -65,108

欧元(125,000欧元为1口)

4月10日当周 4月3日当周

多头仓位 39,253 39,835

空头仓位 140,617 119,315

净仓位 -101,364 -79,480

英镑(62,500英镑为1口)

4月10日当周 4月3日当周

多头仓位 29,777 29,262

空头仓位 48,561 38,069

净仓位 -18,784 -8,807

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

4月10日当周 4月3日当周

多头仓位 6,548 6,615

空头仓位 16,467 21,291

净仓位 -9,919 -14,676

加元(100,000加元为1口)

4月10日当周 4月3日当周

多头仓位 47,992 57,291

空头仓位 20,025 27,804

净仓位 27,967 29,487

澳元(100,000澳元为1口)

4月10日当周 4月3日当周

多头仓位 79,806 85,990

空头仓位 40,377 36,671

净仓位 39,429 49,319

(完)

--编译 王兴亚;审校 丁琦

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