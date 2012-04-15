〔全球汇市〕4月10日止当周投机客美元多仓升至2010年6月来最高--CFTC

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透纽约4月13日电---根据路透数据和美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据,最近一周外汇市场投机客增持美元多头仓位至2010年6月以来最高.
4月10日止当周,美元净多头仓位从之前一周的177.95亿美元升至231.99亿美元.路透预估显示,2010年6月美元净多头仓位总计236亿美元.
数据还显示,欧元净空头仓位从前一周的79,480口大幅跳升至101,364口.
"美元出现全线买盘,"Scotia Capital的首席外汇策略师Camilla Sutton说.
"有趣的是,当美元多头仓位处于上述水准时,主要是以欧元空头为中心.现在空方更加广泛,这与此期间的避险行为相一致."
包括兑英镑和瑞郎在内的日圆空头仓位增至66,084口,澳元和加元的净多头仓位下降.
做空某种货币是押注该货币汇率将下滑,做多则认为其汇率将上升.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
4月10日当周 4月3日当周
多头仓位 16,097 14,563
空头仓位 82,181 79,671
净仓位 -66,084 -65,108
欧元(125,000欧元为1口)
4月10日当周 4月3日当周
多头仓位 39,253 39,835
空头仓位 140,617 119,315
净仓位 -101,364 -79,480
英镑(62,500英镑为1口)
4月10日当周 4月3日当周
多头仓位 29,777 29,262
空头仓位 48,561 38,069
净仓位 -18,784 -8,807
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
4月10日当周 4月3日当周
多头仓位 6,548 6,615
空头仓位 16,467 21,291
净仓位 -9,919 -14,676
加元(100,000加元为1口)
4月10日当周 4月3日当周
多头仓位 47,992 57,291
空头仓位 20,025 27,804
净仓位 27,967 29,487
澳元(100,000澳元为1口)
4月10日当周 4月3日当周
多头仓位 79,806 85,990
空头仓位 40,377 36,671
净仓位 39,429 49,319
(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市