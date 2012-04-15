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亚洲 | 2012年 4月 15日 星期日 14:11 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月13日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 64.00 -1.23 -1.89 3388184

搜狐 (SOHU.O) 52.55 -0.30 -0.57 684963

网易 (NTES.O) 56.98 +0.06 +0.11 470410

百度 (BIDU.O) 151.38 +0.06 +0.04 6097198

亚信科技 ASIA.O 12.11 -0.15 -1.22 204075

侨兴环球电话 XING.O 0.64 -0.01 -1.55 58210

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.10 +0.18 +1.21 1583641

联电 (UMC.N) 2.47 +0.02 +0.82 594310

日月光 (ASX.N) 4.99 +0.10 +2.04 279013

矽品精密 (SPIL.O) 5.89 +0.05 +0.86 577300

和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 +0.00 +0.00 142311

友达 (AUO.N) 5.03 +0.05 +1.00 445729

中华电信 (CHT.N) 30.52 -0.08 -0.26 71009

台湾国际航电 (GRMN.O) 44.91 -0.39 -0.86 637714

香港

中国移动 (CHL.N) 54.47 -0.26 -0.48 142829

中国联通 (CHU.N) 16.66 +0.01 +0.06 281635

中国电信 (CHA.N) 53.40 -0.44 -0.82 27336

中芯国际 (SMI.N) 2.56 -0.09 -3.40 65802

电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.74 +0.15 +4.18 11404 (完)

--整理 王兴亚

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