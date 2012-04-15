《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--4月13日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 64.00 -1.23 -1.89 3388184
搜狐 (SOHU.O) 52.55 -0.30 -0.57 684963
网易 (NTES.O) 56.98 +0.06 +0.11 470410
百度 (BIDU.O) 151.38 +0.06 +0.04 6097198
亚信科技 ASIA.O 12.11 -0.15 -1.22 204075
侨兴环球电话 XING.O 0.64 -0.01 -1.55 58210
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.10 +0.18 +1.21 1583641
联电 (UMC.N) 2.47 +0.02 +0.82 594310
日月光 (ASX.N) 4.99 +0.10 +2.04 279013
矽品精密 (SPIL.O) 5.89 +0.05 +0.86 577300
和信超媒体 (GIGM.O) 1.30 +0.00 +0.00 142311
友达 (AUO.N) 5.03 +0.05 +1.00 445729
中华电信 (CHT.N) 30.52 -0.08 -0.26 71009
台湾国际航电 (GRMN.O) 44.91 -0.39 -0.86 637714
香港
中国移动 (CHL.N) 54.47 -0.26 -0.48 142829
中国联通 (CHU.N) 16.66 +0.01 +0.06 281635
中国电信 (CHA.N) 53.40 -0.44 -0.82 27336
中芯国际 (SMI.N) 2.56 -0.09 -3.40 65802
电讯盈科 (PCCWY.PK) 3.74 +0.15 +4.18 11404 (完)
--整理 王兴亚
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市