《独家新闻》G20或将向IMF增资4,000亿至5,000亿美元--官员(更新版)

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
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路透布鲁塞尔4月13日电---20国集团(G20)官员对路透表示,全球前20大经济体将可能同意把国际货币基金组织(IMF)的资源规模增加4,000亿至5,000亿美元,而非IMF最初寻求的扩增6,000亿美元.
这笔增资将使IMF在应对主权债危机方面拥有更大的救助能力.IMF充当各国政府的最后借款人角色.
G20财长下周将在华盛顿会晤,讨论IMF在1月提出的增资要求.
IMF总裁拉加德周四表示,就增资问题达成协议或将需要一段时间,这暗示下周的会议可能并非最终定论.
但她还称,IMF所需的资金或许没有几个月前预计的多,因经济和金融风险已经减弱,其融资需求现在有所减少.
G20官员表示,欧洲央行长期再融资操作满足了欧元区政府第一季再融资需求高峰,因而IMF增资需求减弱.
"我想说,(增资规模)将介于4,000亿至5,000亿美元,很大程度上取决于全球主要经济体及欧洲非欧元区经济体的承诺,"一位G20官员称.
IMF在1月估计将需额外的5,000亿美元供作借贷,另还需1,000亿美元作为储备,以构建一个足够抵御欧元区危机风险的防护罩.
"一直较为明确的一点是,5,000亿至6,000亿美元...过多,不切实际,"第二位G20官员说.
第一位官员表示,中国和日本可能提供额外1,000亿美元.
"但发展中经济体仍强烈认为,德国等富裕国家应在修正欧元区问题上发挥更大作用.不到最后一刻,可能不会达成协议,"第三位官员称.(完)
--编译 王兴亚;审校 丁琦
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市