〔金砖国家〕4月13日股汇市收盘纵览

路透4月16日电---以下为"金砖国家(BRICS)"--中国、印度、俄罗斯、巴西和南非主要股市指数及货币4月13日(周五)走势纵览.

MSCI新兴市场指数.MSCIEF收涨0.16%,报1,026.50点.

中国股市:沪综指周五收至三周新高,并为连续第四个交易日上涨.当日公布的一季度GDP数据逊于市场预期,但大盘运行相对平稳.分析师表示,短期估值仍将跟随政策面动向,并以维持在2,300上方的震荡波动为主.沪综指.SSEC收报2,359.161点,涨8.297点,或0.35%.当周累计上涨2.281%.[.SSCN]

香港股市:在乐观基调下收涨,银行股领涨,因投资者忽略上季度中国增长放缓,聚焦中国信贷和货币供应增长的乐观消息.银行股领涨,推动恒生指数.HSI升1.8%至20,701.04点,当周上涨0.5%.恒生国企指数.HSCE日内上涨2.6%,为2月2日以来最佳单日表现.[.HKCN]

中国汇市:中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周五受中间价高开带动续上涨.隔夜欧元兑美元上涨提振,中间价较上日大幅走高逾百点,最新经济数据强化人民币汇率将维持均衡的预期.境内市场美元兑人民币一年期掉期USDCNY1Y=CFXS最新成交为升水235点,相当于市场认为一年后人民币兑美元将达到6.3265元.[CNY/CN][ID:nSB1488294]

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印度股市:收跌逾1%至两周低位,Infosys营收展望欠佳带动科技股下跌.指标BSE指数.BSESN收低1.37%,报17,094.51点,为3月29日以来的最低收盘价.[.BO][ID:nL3E8FD8E8]

印度汇市:连续第二周周线下跌,周五回吐了当日录得的大多数涨幅,因受到印度股市大幅下跌及石油进口商美元买需强劲的拖累.印度卢比兑美元INR=D2收报51.3050,盘中稍早一度触及高位51.29,周四收盘价为51.580/585.汤森路透数据显示,印度卢比当周下跌0.5%.[INR/][ID:nL3E8FD7TC]

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俄罗斯股市:指标RTS指数.IRTS收报1,612.740点.摩根士丹利资本国际(MSCI)俄罗斯指数.MIRU00000PUS收低0.13%至858.22点.

俄罗斯汇市:卢布兑美元RUBUTSTN=MCX跌0.46%至29.5800;卢布兑欧元EURRUBTN=MCX涨0.27%,报38.6852.

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巴西股市:拉丁美洲股市普跌,因中国公布的一季度国内生产总值(GDP)增速逊于预期,以及围绕西班牙的欧债危机忧虑重燃,令人们担忧全球经济可能放缓,进而拖累拉美股市走软.巴西圣保罗交易所Bovespa指数.BVSP收低1.51%,为五日中第四日下跌.全周累计下跌2.4%,为连续第四周录得跌幅.[ID:nL2E8FDK7H]

巴西汇市:拉丁美洲货币走软,此前中国公布该国第一季GDP增速创三年新低,而且随着西班牙借贷成本持续上升,欧元区忧虑挥之不去.巴西雷亚尔兑美元BRBY下滑0.5%,收报1.8385,全周累计下跌约1%.[ID:nL2E8FDKUL]

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南非股市:收低0.5%,受黄金股颓势拖累,约翰内斯堡Top-40绩优股指数.JTOPI收低0.48%至29,721.32点.综合指数.JALSH收跌0.33%至33,705.03点.[.J][ID:nL6E8FD55P]

南非汇市:南非兰特兑美元下跌,因疲于预期的中国第一季GDP数据打击新兴市场人气.南非兰特兑美元ZAR=D3收报7.9550.[ZAR/][ID:nL6E8FD5M5](完)