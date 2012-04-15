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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 06:24 BJT

《日本重要政经日程》--4月16日

(除特别说明外,均为GMT时间)

0100 - 日本环境暨核能大臣细野豪志在联合国全球可持续性大会发表演讲

0200 - 3月和2011/12年度发电数据

0615 - 日本央行总裁白川方明在信托银行协会活动上发表简短讲话

企业消息:

0300 - 两位执政党议员就奥林巴斯(7733.T)和日本改进公司治理发表讲话

1000 - 朝日集团(2502.T)高管与记者见面

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 张荻;审校 蔡美珍

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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