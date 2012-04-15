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市场报道 | 2012年 4月 16日 星期一 07:04 BJT

****欧洲经济指标预测--4月16日-4月23日****

路透4月16日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

---------------------------------4月16日当周---------------------------------

4月16日(一)

0715 瑞士综合生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.8%

(较上年同期) -1.8% -1.9%

0800 意大利对欧盟国家贸易收支(亿欧元) 2月 -- 顺差7.56

对全球贸易收支(亿欧元) -- 逆差43.5

0900 欧元区贸易收支(亿欧元) 2月 顺差15 逆差76

4月17日(二)

0830 英国消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.3% +0.6%

(较上年同期) +3.5% +3.4%

零售物价指数(RPI)(较前月) +0.4% +0.8%

(较上年同期) +3.6% +3.7%

扣除抵押贷款的RPI(较前月) +0.4% +0.8%

(较上年同期) +3.7% +3.8%

0900 欧元区消费者物价调和指数(HICP)(较前月) 3月终值 +1.2% +0.5%

(较上年同期) +2.6% +2.6%

扣除食品和能源的核心HICP(较前月) +1.3% +0.3%

(较上年同期) +1.6% +1.9%

0900 德国ZEW景气判断指数 4月 正20.0 正22.3

现况指数 正35.3 正37.6

4月18日(三)

0800 欧元区经常帐(未经季节调整)(亿欧元) 2月 赤字5 赤字123

(经季节调整)(亿欧元) 盈余20 盈余45

0800 欧元区净投资流动(亿欧元) 2月 流出580 流出531

0830 英国央行投票情况(升息-不变-降息) 4月 0-9-0 0-9-0

(维持量化宽松规模-提高规模) -- 7-2

0830 英国请领失业金人数(万人) 3月 增加0.7 增加0.72

按国际劳工组织(ILO)标准计算的失业率

截止2月的三个月 8.4% 8.4%

0900 瑞士ZEW投资者信心指数 4月 -8.0 0

4月19日(四)

0800 意大利工业订单(较前月) 2月 -- -7.4%

(较上年同期) -- -5.6%

工业销售(较前月) -- -4.9%

(较上年同期) -- -4.4%

1400 欧元区消费者信心指数 4月 -- 负19

4月20日(五)

0600 德国生产者物价指数(PPI)(较前月) 3月 +0.4% +0.4%

(较上年同期) +3.1% +3.2%

0800 德国Ifo企业景气判断指数 4月 109.5 109.8

现况指数 117.0 117.4

预期指数 102.5 102.7

0830 英国零售销售(较前月) 3月 0.5% -0.8%

(较上年同期) +1.4% +1.0%

---------------------------------4月23日当周---------------------------------

4月23日-27日

0600 英国Nationalwide房价指数(较前月) 4月 +0.3% -1.0%

(较上年同期) +0.8% -0.9%

4月23日(一)

0645 法国企业景气指数 4月 -- 96

0658 法国制造业采购经理人指数(PMI) 4月初值 -- 46.7

服务业PMI -- 50.1

综合PMI -- 48.7

0728 德国制造业PMI 4月初值 -- 48.4

服务业PMI -- 52.1

综合PMI -- 51.4

0758 欧元区制造业PMI 4月初值 47.9 47.7

服务业PMI 49.5 49.2

综合PMI 49.2 49.1

0800 意大利消费者信心指数 4月 -- 96.8

0800 意大利对非欧盟国家贸易收支(亿欧元) 3月 -- 逆差15.5(完)

--编译 张荻;审校 蔡美珍

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