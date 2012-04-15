《美国重要政经日程》--4月16日

马来西亚期市：棕榈油期货收跌，因产出料增长而需求或下降
路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
(除特别说明外,均为GMT时间)
1230 - 商务部公布3月零售销售
1300 - 财政部发布2月国际资本数据
1400 - 商务部公布2月企业库存
1500 - 农业部发布出口检验周报
1530 - 财政部每周标售三及六个月国库券
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 龚芳;审校 张荻
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路透吉隆坡2月27日 - 马来西亚棕榈油期货周一在盘中触及约一周高位后终场收跌，因交易员在产出增长和出口需求低迷的预期下卖出。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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