朝鲜纪念金日成诞辰100周年,金正恩首次公开演讲

(本文由路透中文网编译提供)

路透平壤4月15日电---朝鲜(北韩)周日纪念金日成诞辰100周年，该国新领导人金正恩首次发表公开演讲，号召人民为取得“最终胜利”继续努力。

在平壤中央广场阅兵仪式水陆士兵正步走过之后，身着黑色服装的金正恩发表了演讲。

演讲过后，金正恩与主席台上其他官员笑谈，并眺望从阅兵广场走过的导弹方队。

金正恩在演讲中将其祖父金日成和其父金正日分别尊称为“我们革命武装力量的缔造者和建设者”，这意味着他将坚持“先军”政策。在“先军”政策指引下，朝鲜已接近拥有核武能力。

他在演讲中号召：“让我们向最终胜利迈进。”这一20多分钟长的演讲获得了台下数万军民的喝彩。这也是朝鲜领导人首次发表事先安排好的重大公开演讲。

数以千计的朝鲜士兵踢着正步、手举红色标牌走过广场，标牌拼出金正恩的名字以及“强大和繁荣”。

在由军方将领李英浩主持的悼念已故的两代金氏家族领导人的活动中，人们挥舞粉色花束表达对他们的敬意。（完）