中国渔船均已安全驶离黄岩岛

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉4月14日电---中国渔船周六满载驶离南中国海争议海域，结束了中国和菲律宾长达六天的僵局，但重挫菲律宾对该海域的主权声明及保护海洋资源的努力。
菲律宾希望，中方渔民应上交在黄岩岛附近争议海域打捞的巨蚌、珊瑚和鲨鱼，然后才能安全驶离这片海域。
中国派出多艘海监船保护渔民，菲方则派出最大一艘战舰。双方协商一直迟而未决，中方相关八艘船只都已离开，未缴纳任何收成。
菲律宾外长罗萨里奥（Alberto Del Rosario）发表声明称：“中方渔船已驶离相关海域，我们一直推进事件的解决，但遗憾的是，我们未能没收他们的非法捕捞。”
中国与菲律宾等国家存在南中国海争端，据信这片海域蕴藏丰富的油气资源，也是重要的航道必经之地。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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