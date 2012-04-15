美国与加拿大经济指标预测--4月16日-4月23日****

投行观点： QEP Resources Inc目标价从20下调至17美元-- SunTrust Robinson
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路透4月16日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------4月16日当周---------------------------------
4月16日(一)
1230 美国零售销售(较前月) 3月 +0.3% +1.1%
扣除汽车的零售销售(较前月) +0.6% +0.9%
1230 美国纽约联邦储备银行制造业指数 4月 18.00 20.21
1300 美国整体资本流动(亿美元) 2月 -- 净流入1,010
外资购买美国公债(亿美元) -- 买超829.6
1400 美国企业库存 2月 +0.6% +0.7%
1400 美国全美住宅建筑商协会(NAHB)房屋市场指数 4月 28 28
4月17日(二)
1145 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 4月14日当周 -- +0.5%
1230 美国房屋开工年率(万户) 3月 70.5 69.8
建筑许可年率(万户) 71.0 71.5
1230 加拿大制造业销售 2月 -0.5% -0.9%
1255 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 4月14日当周 -- +4.1%
1300 加拿大央行利率决定 1.00% 1.00%
1315 美国工业生产(较前月) 3月 +0.3% 持平
产能利用率 78.6% 78.7%
4月18日(三)
1100 美国抵押贷款指数 4月13日当周 -- 678.8
再融资指数 -- 3,467.3
4月19日(四)
1230 美国一周初请失业金人数(万人) 4月14日当周 37 38
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.85
续请失业金人数(万人) 4月7日当周 329 325.1
1400 美国领先指标(较前月) 3月 +0.2% +0.7%
1400 美国成屋销售年率(万户) 3月 462 459
1400 美国成屋销售变动率 3月 +0.5% -0.9%
1400 美国费城联邦储备银行制造业指数 4月 12.0 12.5
2200 国际半导体设备暨材料协会(SEMI)订单出货比 3月 -- 1.01
4月20日(五)
1230 加拿大消费者物价指数(CPI)(较前月) 3月 +0.5% +0.4%
(较上年同期) +2.0% +2.6%
央行核心CPI(较前月) +0.3% +0.4%
(较上年同期) +1.9% +2.3%
1230 加拿大领先指标(较前月) 3月 +0.5% +0.6%
1430 美国ECRI一周领先指标 4月13日当周 -- 125.7
----------------------------------4月23日当周--------------------------------
1230 加拿大批发(趸售)贸易 2月 -- -1.0% (完)
--编译 王兴亚;审校 蔡美珍
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