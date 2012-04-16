美国警方悬赏12.5万美元,寻找洛杉矶中国留学生遇害案线索

中信期货：储备棉投放初期，郑棉价格或先扬后抑
2016年11月24日，发改委和财政部联合发布公告：2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。若一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨，储备棉竞价销售成交率一周有三日以上超过70%，将适当加大日挂牌数量、延长轮出销售期限。
(本文由路透中文网编译)
路透洛杉矶4月13日电---美国南加州大学两名中国留学生日前遭枪击遇害，美国警方13日宣布，悬赏12.5万美元寻找破案线索。
一男一女两名遇害者都为23岁，名字分别叫瞿明和吴颖。案发时两人坐在瞿明车内，案发地点为南加州大学附近一个居民区。警方仍在继续寻找嫌犯线索。
证据显示，这二人应为单一嫌犯所害。案件发生在当地时间周三下午1点左右，瞿明开车将吴颖送回她租住的房屋，两人坐在一辆2003年款宝马车内谈话。
南加州大学是一所位于洛杉矶的私立大学，据称在美国高校中拥有最多的外国学生。该校去年外国学生人数达8,615人，其中中国留学生比例最大，为1,951人。
警方称，这12.5万美元的悬赏将由南加州大学校方支付。
该案引发对校方是否为居住于学校附近社区的大量学生提供了足够的安保措施的质疑。警方和校方称，近年来该地区的暴力犯罪有所减少。
吴颖所寄宿家庭的一名成员称，吴颖与瞿明在一起的时间逐渐增多，两人似乎刚开始一场恋情。吴颖于去年6月开始寄宿该家庭，她和瞿明同为电气工程系研究生。
吴颖寄宿家庭的房东汉密尔顿（Jacqueline Hamilton）称，吴颖为人善良，喜欢做饭，常去图书馆。（完）
编译：张家伟 发稿：王燕焜
2016年11月24日，发改委和财政部联合发布公告：2017年储备棉轮出销售将从3月6日开始，截止时间暂定为8月底，每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。若一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨，储备棉竞价销售成交率一周有三日以上超过70%，将适当加大日挂牌数量、延长轮出销售期限。
路透北京3月1日 - 以下为中国国家统计局、海关，以及国家外汇管理局等公布中国主 要宏观经济数据日程：（公布时间为北京时间） 公布日期 公布时间 经济指标 数据日期 2017年3月 3/1 0900 官方制造业PMI 2月 官方非制造业PMI 2月 0945 财新制造业PMI 2月 3/3 0945 财新服务业PMI 2月 3/7 -- 官方外汇储备 2月 3/8 -- 海关统计月度初步汇总数据
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