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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 07:29 BJT

〔表格〕韩国央行修正2012年和2013年经济预估

路透首尔4月16日电---韩国央行修正对2012年和2013年的经济预估,以下为预估修正细节:

(除说明外,均为较上年同期的变动百分比)

2012年

修正后预估 *前次预估

国内生产总值(GDP) 3.5 3.7

民间消费 2.8 3.2

资本投资 6.2 4.2

建设投资 2.8 2.8

^商品出口 4.8 5.0

^商品进口 4.5 5.2

消费者物价指数(CPI) 3.2 3.3

核心通胀(%) 2.6 3.3

失业率(%) 3.3 3.4

经常帐(10亿美元) 14.5 13.0

----------------

2013年

修正后预估 *前次预估

国内生产总值(GDP) 4.2 4.2

民间消费 4.1 4.0

资本投资 6.4 7.0

建设投资 2.3 2.4

^商品出口 9.4 10.2

^商品进口 9.1 10.4

消费者物价指数(CPI) 3.1 3.2

核心通胀(%) 3.2 3.2

失业率(%) 3.3 3.3

经常帐(10亿美元) 12.5 11.0

----------------

最近几年实际GDP增幅(%)

=2011 3.6

2010 6.3

2009 0.3

2008 2.3

2007 5.1

2006 5.2

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* 2011年12月9日公布

^ 以数量计

= 2012年3月30日修正 (完)

--编译 杜明霞;审校 徐文焰

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