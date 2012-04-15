〔表格〕韩国央行修正2012年和2013年经济预估

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
路透首尔4月16日电---韩国央行修正对2012年和2013年的经济预估,以下为预估修正细节:
(除说明外,均为较上年同期的变动百分比)
2012年
修正后预估 *前次预估
国内生产总值(GDP) 3.5 3.7
民间消费 2.8 3.2
资本投资 6.2 4.2
建设投资 2.8 2.8
^商品出口 4.8 5.0
^商品进口 4.5 5.2
消费者物价指数(CPI) 3.2 3.3
核心通胀(%) 2.6 3.3
失业率(%) 3.3 3.4
经常帐(10亿美元) 14.5 13.0
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2013年
修正后预估 *前次预估
国内生产总值(GDP) 4.2 4.2
民间消费 4.1 4.0
资本投资 6.4 7.0
建设投资 2.3 2.4
^商品出口 9.4 10.2
^商品进口 9.1 10.4
消费者物价指数(CPI) 3.1 3.2
核心通胀(%) 3.2 3.2
失业率(%) 3.3 3.3
经常帐(10亿美元) 12.5 11.0
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最近几年实际GDP增幅(%)
=2011 3.6
2010 6.3
2009 0.3
2008 2.3
2007 5.1
2006 5.2
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* 2011年12月9日公布
^ 以数量计
= 2012年3月30日修正 (完)
--编译 杜明霞;审校 徐文焰
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市