〔加拿大经济〕央行料维持利率不变,但可能上调经济成长和通胀预估

路透渥太华4月13日电---加拿大央行在周二料不会对利率进行调整,但有可能沿用过去一个月来更为强硬的语气,甚至可能明确提到最终将会升息.

央行将隔夜拆款利率目标冻结在1%的超低水准已有19个月,路透调查中40位受访分析师的预估中值显示,央行在2013年第二季之前不会有所动作.

国内经济成长和通胀略高于央行年初的预期,因此普遍预期央行在周三公布的季度货币政策报告中会稍稍提高预估.

这将带来央行提早收紧货币政策的可能性.在经济回归全面增长时,央行通常会将利率调整至更加中性的水准,以避免通胀压力.

"许多因素通常会表明政策有可能收紧,或经济系统中不再需要那么强的刺激.我们并不认为(央行)会立即采取行动,但他们可能发表与之相适应的讲话,表明当前的刺激政策到一定时间将有必要收回."加拿大皇家银行助理首席经济分析师Paul Ferley说.

在摆脱2008-2009年经济衰退之后,加拿大经济成长的步伐不快.央行总裁卡尼在2010年中宣布将利率由危机时的低点0.25%上调,但由于欧债危机和美国经济表现无力,此后央行认为进一步上调利率并不适宜.

分析师称,这种担忧正在消退,但并未完全消失.

与此同时,卡尼日益关注国内风险--家庭负债过重,主要在抵押贷款方面.

"国内房价和家庭资产负债情况是央行所面临的明显风险.预计央行声明将转向更为强硬的立场,这对加元有利."Scotia Capital外汇分析师Camilla Sutton和Eric Theoret在客户报告中写道.

隔夜利率交换(overnight index swap, OIS)市场走势显示,交易员认为本月升息几无可能,不过今年稍后升息也并非完全没有可能.(完)