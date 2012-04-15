《全球主要央行会议预告》--2012年4-12月

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
4月24日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
4月25日--美联储FOMC宣布利率决定.
6月19日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
6月20日--美联储FOMC宣布利率决定.
7月31日--美联储FOMC宣布利率决定.
9月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
10月23日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
10月24日--美联储FOMC宣布利率决定.
12月11日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
4月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
5月3日--巴塞罗那-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
5月16日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
6月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
6月20日--管理委员会和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至6月21日).
7月5日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
7月19日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
8月2日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月6日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
9月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至9月20日).
10月4日--卢布尔雅那-管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
10月18日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
11月08日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
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日本央行
4月27日--货币政策会议.
5月22日--货币政策会议(至5月23日).
6月14日--货币政策会议(至6月15日).
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英国央行
5月9日--货币政策会议(至5月10日).
5月10日--公布利率决定.
6月6日--货币政策会议(至6月7日).
6月7日--公布利率决定.
7月4日--货币政策会议(至7月5日).
7月5日--公布利率决定.
8月1日--货币政策会议(至8月2日).
8月2日--公布利率决定.
9月5日--货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月3日--货币政策会议(至10月4日).
10月4日--公布利率决定.
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
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加拿大央行
4月17日--公布指标利率决定.
6月5日--公布指标利率决定.
7月17日--公布指标利率决定.
9月5日--公布指标利率决定.
10月23日--公布指标利率决定.
12月4日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
6月14日--货币政策评估.
9月13日--货币政策评估.
12月13日--货币政策评估.
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澳洲央行
5月1日--召开利率会议.
6月5日--召开利率会议.
7月3日--召开利率会议.
8月7日--召开利率会议.
9月4日--召开利率会议.
10月2日--召开利率会议.
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
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新西兰央行
4月26日--公布指标利率.
6月14日--公布货币政策声明和指标利率.
7月26日--公布指标利率.
9月13日--公布货币政策声明和指标利率.
10月25日--公布指标利率.
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
4月18日--召开货币政策会议(至4月19日).
4月19日--公布利率决定.
7月3日--召开货币政策会议(至7月4日).
7月4日--公布利率决定.
9月5日--召开货币政策会议(至9月6日).
9月6日--公布利率决定.
10月24日--召开货币政策会议(至10月25日).
10月25日--公布利率决定.
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
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挪威央行
5月10日--货币政策会议.
6月20日--货币政策会议.
8月29日--货币政策会议.
10月31日--货币政策会议.
12月19日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 张涛;审校 徐文焰
央行相关消息..................................[CEN-CMN]
全球主要央行会议预告..........................[CEN/CN\]
全球主要国家及地区最新指标利率一览表........[KEYINT/CN]
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告.....................[EMRG/CN\]
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市