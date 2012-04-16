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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:16 BJT

〔标题新闻〕私募股权巨头KKR正致力收购然后合并必和必拓和力拓的钻石开采部门--报导

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL6E8FF0TB]

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