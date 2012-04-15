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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 07:51 BJT

《中国报摘》--中国证券报4月16日

* 头版头条:

--第三届中国阳光私募金牛奖评选结果揭晓,展博、星石、中睿合银等获金牛阳光私募管理公司奖.

* 其他:

--第111届中国进出口商品交易会(广交会)开幕,主办方预计参会采购商数量将超过20万,维持在历史高位,成交总额有望维持在上届水平.

--记者获悉,首批中小企业私募债可能在温州试点,据该市金融办相关人士透露,希望此类发债利率定在小额贷款公司利率以下、银行贷款利率以上的区间.

--重庆、上海、北京三大直辖市均将在4月启动城轨车辆的招标工作,此次招标规模约为600辆车,总价值约在40亿元人民币左右.

--国家电力监管委员会输电监管部主任陈涛表示,电监会将采取措施推动可再生能源发电全额保障收购,目前正与能源局联合开展"风电、太阳能发电、小水电消纳调研工作.

--据中钢协会人士透露,一季度钢铁行业已经陷入全行业亏损.此外,工信部正积极推动河北、江苏、云南、江西等区域性兼并重组方案,促进优势大型企业开展跨地区兼并重组.

--中金黄金(600489.SS)年报显示,公司2011年实现净利润18.17亿元,同比增长51%.(完)

--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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