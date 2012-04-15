《中国报摘》--中国证券报4月16日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差保持在高位，西方船货供应低于需求
路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
* 头版头条:
--第三届中国阳光私募金牛奖评选结果揭晓,展博、星石、中睿合银等获金牛阳光私募管理公司奖.
* 其他:
--第111届中国进出口商品交易会(广交会)开幕,主办方预计参会采购商数量将超过20万,维持在历史高位,成交总额有望维持在上届水平.
--记者获悉,首批中小企业私募债可能在温州试点,据该市金融办相关人士透露,希望此类发债利率定在小额贷款公司利率以下、银行贷款利率以上的区间.
--重庆、上海、北京三大直辖市均将在4月启动城轨车辆的招标工作,此次招标规模约为600辆车,总价值约在40亿元人民币左右.
--国家电力监管委员会输电监管部主任陈涛表示,电监会将采取措施推动可再生能源发电全额保障收购,目前正与能源局联合开展"风电、太阳能发电、小水电消纳调研工作.
--据中钢协会人士透露,一季度钢铁行业已经陷入全行业亏损.此外,工信部正积极推动河北、江苏、云南、江西等区域性兼并重组方案,促进优势大型企业开展跨地区兼并重组.
--中金黄金(600489.SS)年报显示,公司2011年实现净利润18.17亿元,同比增长51%.(完)
--整理 周晓峰; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
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路透新加坡2月27日 - 亚洲石脑油裂解价差周一回升至四日高位每吨88.93美元，市场预期相对于石化行业的需求，石脑油供给将保持相对紧张。
其中一位交易员说，印度国有炼厂一直在升级装置以生产更清洁的柴油，这也许降低了他们对Essar Oil柴油的购买量，这反过来则提高了Essar Oil的柴油出口。
路透2月27日 - 东南亚股市周一多数收跌，美国总统特朗普周二将在国会发表讲话，预计会提供减税等政策提议的细节。在此之前投资者持谨慎态度。 特朗普预计将公布减税和简化税制的计划，以及通过减税提高美国公司竞争力的计划，还有涉及激励美国制造业的内容。 分析师警告，如果特朗普的计划缺乏执行方面的细节，或终结美国股市连创纪录新高的态势。 “影响市场的是特朗普在国会上的讲话，我猜美联储主席叶伦也将在国会发言，”Asiasec Equities Inc首席策略师Manny Cruz说。 “所以，目前市场很紧张。如果看一下整体地区市场，只是在横盘震荡。” 地区股市的走势与亚洲其它地区市场走势一致，MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 下跌0.3%。 菲律宾股市回吐稍早的涨幅收跌0.4%，消费股JG Summit Holdings 和Universal Robina Corp 均下跌逾1.5%。 马来西亚股市