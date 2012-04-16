菲亚特拟借新车型菲翔进军中国市场

(本文由路透中文网编译提供)

路透米兰4月13日电---意大利汽车商菲亚特FIA.MI周五发布了一张新款轿车菲翔（Viaggio）的照片。这是菲亚特首款在华生产销售的车型，该公司希望到2018年，在中国市场的份额能翻倍。

菲亚特与广汽在长沙新建了合资厂，菲翔将在7月投产，今年第三季度在华上市。4月23日，菲翔将在北京车展上亮相，届时菲亚特将公布更多有关生产指标的信息。

这张产品照片仅展现了菲翔部分前脸和侧面外观、镀铬格栅和流线型设计。从侧面看很像其兄弟车型Dodge Dart。

2011年，中国汽车销量突破1,800万辆，而美国同期汽车销量是1,270万辆。尽管去年中国汽车需求增长放缓，但美国市场研究公司J.D. Power预计，到2018年，中国消费者每年将购买3,500万辆汽车。

菲亚特还控股美国车商克莱斯勒，在中国本土生产汽车是菲亚特的重要举措，因为两家公司进入中国市场较晚。菲翔采用与Dodge Dart及菲亚特的阿尔法·罗密欧Giulietta车型的相同的平台技术。

菲亚特中国车厂年产量可高达25万辆。该公司还计划，生产吉普和阿尔法·罗密欧车型，但周五未提供更多相关细节。（完）