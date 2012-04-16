菲亚特拟借新车型菲翔进军中国市场

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(本文由路透中文网编译提供)
路透米兰4月13日电---意大利汽车商菲亚特FIA.MI周五发布了一张新款轿车菲翔（Viaggio）的照片。这是菲亚特首款在华生产销售的车型，该公司希望到2018年，在中国市场的份额能翻倍。
菲亚特与广汽在长沙新建了合资厂，菲翔将在7月投产，今年第三季度在华上市。4月23日，菲翔将在北京车展上亮相，届时菲亚特将公布更多有关生产指标的信息。
这张产品照片仅展现了菲翔部分前脸和侧面外观、镀铬格栅和流线型设计。从侧面看很像其兄弟车型Dodge Dart。
2011年，中国汽车销量突破1,800万辆，而美国同期汽车销量是1,270万辆。尽管去年中国汽车需求增长放缓，但美国市场研究公司J.D. Power预计，到2018年，中国消费者每年将购买3,500万辆汽车。
菲亚特还控股美国车商克莱斯勒，在中国本土生产汽车是菲亚特的重要举措，因为两家公司进入中国市场较晚。菲翔采用与Dodge Dart及菲亚特的阿尔法·罗密欧Giulietta车型的相同的平台技术。
菲亚特中国车厂年产量可高达25万辆。该公司还计划，生产吉普和阿尔法·罗密欧车型，但周五未提供更多相关细节。（完）
--编译：黎黎 发稿：王燕焜
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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