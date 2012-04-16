〔中国农业〕去年全国土地出让收益计提270亿元用于农田水利建设--水利部

路透北京4月16日电---去年中央一号文件提出土地出让收益10%用于农田水利建设的政策得到落实.中国水利部财务司巡视员高军称,2011年全国从土地出让收益中计提的用于农田水利建设的资金为270亿元人民币.

根据此前公布的2011年中央和地方预算执行情况报告,2011年地方政府性基金本级收入约31,806亿元,其中国有土地使用权出让收入约27,011亿元.

新华社周六援引高军表示,随着各地对计提政策的进一步贯彻落实,从土地出让收益中计提农田水利建设资金规模也将逐渐扩大.

2011年中央一号文件提出,力争未来10年水利年均投入较2010年高出一倍,并将从土地出让收益中提取10%用于农田水利建设.

央行等七部委3月联合发文称,将积极引入多元化投融资主体,引导金融资源支持水利建设.并明确经地方人民政府同意,地方水资源费、地方水利建设基金、土地出让收益中计提的用于农田水利建设的资金也可以作为还款来源.[ID:nSB1421160]

水利部数据显示,2011年水利建设投资落实资金3,452亿元,其中中央水利投资1,141亿元,首次突破千亿元大关;地方水利投资规模达到2,311亿元,为历史最高水平.(完)