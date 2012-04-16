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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:18 BJT

〔日本股市〕日经指数开低1.2%,受累于西班牙债务疑虑重现

路透东京4月16日电---日本股市日经指数周一开盘下跌1.2%,受累于欧债危机疑虑重燃.此前西班牙公债收益率(殖利率)升高且公债违约保险成本触及纪录高位,引发投资者恐慌.

日经指数.N225下挫109.71点至9,528.63点,此前连涨两天;东证股价指数.TOPX跌1%至807.74点.(完)

--编译 王兴亚;审校 张涛

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