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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:18 BJT

《中国报摘》--金融时报4月16日

* 头版头条:

--中国央行宣布,自周一起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.

* 其他:

--商务部有关负责人上周日在第111届广交会上表示,在国际经济发展不确定性增加、国内经济正值转型关键期的背景下,中国对外贸易摩擦形势严峻,面临着外部打压增多、出口环境趋紧和国际战略压力加大三重压力.(完)

--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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