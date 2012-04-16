《中国报摘》--金融时报4月16日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
* 头版头条:
--中国央行宣布,自周一起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.
* 其他:
--商务部有关负责人上周日在第111届广交会上表示,在国际经济发展不确定性增加、国内经济正值转型关键期的背景下,中国对外贸易摩擦形势严峻,面临着外部打压增多、出口环境趋紧和国际战略压力加大三重压力.(完)
--整理 康熙泽; 审校 杨淑祯
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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