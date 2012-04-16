《中国报摘》--金融时报4月16日

--中国央行宣布,自周一起,银行间即期外汇市场人民币兑美元CNY=CFXS交易价浮动幅度由千分之五扩大至百分之一,即每日人民币兑美元交易价可在当日中间价上下百分之一的幅度内浮动.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.