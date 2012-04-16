〔中国能源〕水电装机容量突破2.3亿千瓦,位居世界首位

路透北京4月16日电---中国国家能源局副局长刘琦透露,目前全国水电、风电装机容量已分别突破2.3亿千瓦和4,700万千瓦,均位居世界首位.

新华社上周五晚间援引他在一场合的讲话称,根据新的形势和要求,强化水电、风电行业技术支撑和管理体系建设,加强政策研究和技术攻关不仅非常必要而且十分紧迫.

"随着水电、风电的快速发展,以及经济社会发展环境的变化,水电、风电发展面临的问题也越来越突出,比如水电建设的移民、环保问题,以及复杂地质地震条件下高坝建设的工程技术问题,风电的技术标准、政策等,这些问题已成为影响水电、风电健康发展的制约因素."刘琦称.

为此,国家能源局依托中国水电工程顾问集团公司设立国家水能风能研究中心和国家能源水电工程技术研发中心,作为国家水能风能发展政策和技术支撑服务机构.

其中国家水能风能研究中心的主要任务是承担水 能、风能等领域的发展战略、政策研究、科技研发、人才培养和国际交流等工作,为水能风能管理提供政策和技术支持服务;水电工程技术研发中心的主要任务是开展水电领域的重大工程技术研究.(完)