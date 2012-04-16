《新兴市场重要经济事件预告》--4月16日-4月23日

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
(除特别说明外,均为GMT时间)
4月16日(一)
墨西哥--2012年拉丁美洲世界经济论坛(至4月18日).
华盛顿--24国政府间集团(G24)全体委员会会议.
日内瓦--世界贸易组织最不发达国家小组委员会(0730).
约翰内斯堡--南非财政部长Pravin Gordhan在外国记者协会(Foreign Correspondents Association)早餐会上发表讲话.
法兰克福--韩国央行总裁金仲秀发表题为"走出经济衰退"的演讲(1530).
布达佩斯--匈牙利工业和贸易商会发表2012年经济报告(0830).
4月17日(二)
马尼拉--东南亚国家联盟(ASEAN)高层经济官员会议(至4月21日).
印度孟买--印度央行宣布2012-13年度货币政策(0530).
新德里--印度财政部长慕克吉在一个业界活动上发表演讲(0530).
布宜诺斯艾利斯--阿根廷央行公布货币政策月报.
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(至4月18日).
圣地亚哥--智利央行货币政策会议(2200).
4月18日(三)
华盛顿--24国政府间集团(G24)第99届代表大会(1300).
巴西利亚--巴西央行货币政策委员会会议(最后一天).
墨西哥--2012年拉美世界经济论坛(最后一天).
安卡拉--土耳其央行召开货币政策委员会会议.
萨拉热窝--波斯尼亚中央内阁预料批准2012年预算草案.
墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会(1300).
华盛顿--IMF财政论坛:就财政政策议题举行圆桌讨论会(2015).
4月19日(四)
华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(至4月20日).
墨西哥--G20贸易部长会议(至4月20日).
华盛顿--24国政府间集团(G24)第87届部长会议(2030).
墨西哥--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(最后一天).
华盛顿--世界银行行长佐利克举行记者会(1345).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德召开记者会(1245).
马尼拉--菲律宾央行举行货币政策会议.
科伦坡--斯里兰卡央行召开货币政策会议.
华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka、和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"(1830).
4月20日(五)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(至4月22日).
华盛顿--20国集团(G20)代表及部长级会议(最后一日).
墨西哥--G20贸易部长会议(最后一日).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德就全球经济发表讲话(1230).
华盛顿--IMF中东及中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东和中亚地区经济展望举行新闻简会(1300).
华盛顿--IMF亚洲和太平洋部门主管Anoop Singh就IMF亚太地区经济展望举行新闻简会(1415).
华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre主持新闻简会,主题为IMF拉丁美洲和加勒比地区:展望和挑战(1500).
多哈--2012年世界投资论坛(至4月23日).
4月21日(六)
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德主持新闻发布会(1730).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(第二日).
华盛顿--非洲国家财长举行新闻简会(1500).
4月22日(日)
华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行春季会议(最后一日).
华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.
华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.
4月23日(一)
耶路撒冷--以色列央行宣布利率决定.
布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 肖群英;审校 徐文焰
全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]
全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]
新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]
美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]
金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]
重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]
--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]
--台湾....[TW/DIARYCN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)