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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:37 BJT

〔中国新债〕太钢不锈周三起发行25亿元固息公司债,期限五年

路透上海4月16日电---中国山西太钢不锈钢股份有限公司(000825.SZ)周一公告称,将从周三(18日)
起发行25亿元人民币固息公司债,期限五年.

  以下为具体条款:

   发债主体    总额度    拟发规模  期限(年)       年利率             主承销商  主体评级  发行时间
               (亿元)     (亿元)                                                         (网下)
  =================================================================================================
  太钢不锈    不超过50      25        5    利率询价区间4.7%-5.5%     中金公司    AAA     4/18-4/20
  (000825.SZ)                 (太原钢铁集团担保)
  =================================================================================================(完)

  --发稿 边竞; 审校 杨淑祯

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