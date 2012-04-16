《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日(I)

**上海证券报**

--国家能源局公布数据,3月份,全社会用电量4,160亿千瓦时,同比增长7%,环比增长8%.

--继上月上海私车牌照拍卖价创出历史新高后,车牌价格继续飙升,最低成交价和平均成交价均首次突破6万元人民币大关,再次刷新历史纪录.同时,上海车牌也连涨了6个月之久.

**人民日报**

--根据海关总署公告,4月15日起,海关开始实行新进口物品完税价格和税率表.和以前的政策相比,公告调低了一些进口物品的税率,如摄影设备、计算机及外围设备税率从20%降至10%.而化妆品税率50%,食品、饮料税率为10%,箱包及鞋靴税率10%,和以前一样.

--《一季度企业经营状况、困难及对策--2012一季度千户企业经营状况快速调查报告》显示,企业家对二季度经营状况的预期谨慎乐观,预计二季度企业经营状况将"好转"的企业经营者占37.8%,预计"不变"的占48.6%,"恶化"的占13.6%.

--天津市政府近日出台《关于大力支持小型微型企业发展的若干意见》,提出将建立小型微型企业贷款风险补偿奖励机制.

**第一财经日报**

--随着财政收入增幅明显回落,各地财政增收任务压力正在增大,各种特殊增收办法正蠢蠢欲动.最近中央和地方均出台或是计划出台的一些扩大税源的项目,试图由经济形势较好时法定应征实际未征的"弹性征管空间"提取更多的资源.

--河北钢铁集团与加拿大矿石勘探开发公司阿尔德隆公司签署合作协会,拟参股后者并与其共同开发位于加拿大一处矿山资源,投资总额达1.94亿加元(合12.21亿元人民币).(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 周晓峰/康熙泽; 审校 林高丽

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

中国报摘 [PRESS-CN-CMN]

香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]