〔全球商品〕瑞士银行业者欲夺取法国同业在商品贸易融资的主导地位

路透日内瓦4月13日电---在融资难题迫使法国银行业者收缩业务规模之际,瑞士银行业者正在大力拓展大宗商品贸易融资市场,而且已从占据主导地位的法国同业那里挖走精英人士.

自法国银行业者去年因美元流动性匮乏而开始削减业务规模以来,大宗商品贸易融资就处于危机之中.大宗商品贸易融资为向套利铜船货和进口谷物提供现金贷款,此业务的风险及利润率均偏低.

法国农业信贷银行(Credit Agricole)(CAGR.PA)去年12月退出了该市场,市场领导者--法国巴黎银行(BNP Paribas)(BNPP.PA)(BNPP.PA)则裁员,这威胁到了小型贸易公司,并有助于支撑大宗商品价格高位运行.

行业消息人士称,2011年末以来,法国巴黎银行已裁撤了两名贸易融资部门的高管Pascal-Olivier Marclay和Jacques-Olivier Thomman,并削减了瑞士的雇员数量.

"随着法国银行业者取得美元再融资的难度加大,部分客户不得不去敲瑞士银行业者的门,"驻日内瓦的大宗商品贸易融资顾问Philippe Steiner表示.

**法国银行业人才流失**

行业消息人士透露,法国巴黎银行的Marclay已加入瑞银集团(UBS)UBSN.VX(UBS.N)成为该集团的大宗商品贸易融资部主管,另外大约有九名高管也已加入.

活跃于贸易融资领域20载的瑞士信贷CSGN.VX称,自年初以来,其在日内瓦和苏黎世已增聘了五位新公关经理,将瑞士公关部的人数扩大了约10%.

"某些银行的部分退出,为瑞士信贷获得新客户及拓展与现有客户业务规模创造了额外的机遇,"瑞士信贷的一位新闻发言人表示.

行业消息人士亦提到,地区银行La Banque Cantonale de Geneve和Banque Cantonale Vaudoise也在招兵买马,这是他们瞄准亚洲和南美新兴市场增长策略的一部分.(完)