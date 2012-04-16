〔中国汇市〕人民币兑美元开盘报6.3165,此前央行宣布扩大日波幅限制

路透上海4月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一开盘报6.3165.此前央行宣布扩大人民币兑美元日波幅限制至1%.

这是中国在人民币国际化道路上又迈出的重要一步.中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1084670]

人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元;人民币兑美元即期上日收盘价为6.3030元.

东京汇市欧元兑美元周一跌至一周新低,延续上周尾段开始的全线回落走势,当时欧债危机忧虑令西班牙公债再度承压.[FRX/CN]

中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)