〔中国汇市〕人民币兑美元开盘报6.3165,此前央行宣布扩大日波幅限制

中国汇市：路透测算的人民币兑美元中间价今日料开在6.8745元附近
路透上海3月1日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8745元附近，较上日升值约5点。
路透上海4月16日电---中国外汇交易中心人民币兑美元即期CNY=CFXS周一开盘报6.3165.此前央行宣布扩大人民币兑美元日波幅限制至1%.
这是中国在人民币国际化道路上又迈出的重要一步.中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1084670]
人民币兑美元中间价CNY=PBOC今日报在6.2960元,上日为6.2879元;人民币兑美元即期上日收盘价为6.3030元.
东京汇市欧元兑美元周一跌至一周新低,延续上周尾段开始的全线回落走势,当时欧债危机忧虑令西班牙公债再度承压.[FRX/CN]
中国央行自2005年7月21日启动人民币汇率形成机制改革;2007年5月21日将人民币兑美元交易价浮动幅度由千分之三扩大到千分之五;2010年6月19日宣布重启汇改,增强人民币汇率弹性.(完)
--发稿 周晓峰; 审校 林高丽
路透上海3月1日 - 路透根据中国外汇交易中心公布的人民币汇率形成机制测算，人民币兑美元中间价周三预计会开在6.8745元附近，较上日升值约5点。
* 人民币连五日小幅收升，本月升值0.13% * 实需之外市场缺乏交投意愿 * 汇价料延续当前横向震荡走势 * 静待美国总统特朗普晚间讲话 * 掉期曲线上移，因境外机构参与预期 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。 他们并表示，目前不管是离岸还是在岸市场，各方对人民币的交投兴趣持续下降。此外，昨日外管局称境外机构投资者可参与外汇衍生品业务，今日境内美元掉期曲线上移，离在岸一年期掉期点差继续收窄。 “spot（即期）真的很无聊，短时间内应该没什么机会，感觉市场交易意愿都不高，不过这应该是央行喜欢的样子。”一外资行交易员称。 亦有中资行交易员表示，境外机构投资者可参与外汇衍生品业务对即期市场没有明显影响，但是推升了境内美元掉期曲线
路透上海2月28日 - 人民币兑美元即期周二早盘随中间价缩量小升，波动区间明显收窄。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。