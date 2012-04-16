〔中国电力〕3月全社会用电量同比上升7%,一季度增长6.8%--国家能源局

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透北京4月16日电---中国国家能源局上周六称,3月份全社会用电量4,160亿千瓦时,同比增长7%;而今年一季度用电量则同比增长6.8%,同比增速比上年同期回落5.9个百分点.
刊登在能源局网站上的数据显示,1-3月,全社会用电量累计11,655亿千瓦时.同期第一产业用电量190亿千瓦时,下降3.0%;第二产业8,385亿千瓦时,增长4.5%;第三产业1,398亿千瓦时,增长13.0%.城乡居民生活1,683亿千瓦时,增长15.5%.
能源局并称,1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为1,116小时,同比降低18小时.其中水电设备516小时,降低65小时;火电设备1,295小时,增加4小时.
此外, 1-3月全国电源新增生产能力(正式投产)924万千瓦,其中水电127万千瓦,火电649万千瓦.
中国国家统计局周五公布,一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但仍处于合理适度增长区间.[ID:nSB1487218]
中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于过去两年9.2%和10.4%的GDP增速.(完)
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--发稿 李然; 审校 林高丽
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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