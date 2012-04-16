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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 08:50 BJT

〔中国电力〕3月全社会用电量同比上升7%,一季度增长6.8%--国家能源局

路透北京4月16日电---中国国家能源局上周六称,3月份全社会用电量4,160亿千瓦时,同比增长7%;而今年一季度用电量则同比增长6.8%,同比增速比上年同期回落5.9个百分点.

刊登在能源局网站上的数据显示,1-3月,全社会用电量累计11,655亿千瓦时.同期第一产业用电量190亿千瓦时,下降3.0%;第二产业8,385亿千瓦时,增长4.5%;第三产业1,398亿千瓦时,增长13.0%.城乡居民生活1,683亿千瓦时,增长15.5%.

能源局并称,1-3月,全国发电设备累计平均利用小时为1,116小时,同比降低18小时.其中水电设备516小时,降低65小时;火电设备1,295小时,增加4小时.

此外, 1-3月全国电源新增生产能力(正式投产)924万千瓦,其中水电127万千瓦,火电649万千瓦.

中国国家统计局周五公布,一季度GDP同比增长8.1%,创近三年来新低,但仍处于合理适度增长区间.[ID:nSB1487218]

中国2011年全社会用电量累计达46,928亿千瓦时,同比增长11.7%;2010年增幅为14.56%.均高于过去两年9.2%和10.4%的GDP增速.(完)

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--发稿 李然; 审校 林高丽

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