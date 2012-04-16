《全球重要经济事件一览表》--4月16日-4月23日

(除特别说明外,均为GMT时间)

4月16日(一)

东京--日本央行总裁白川方明在信托银行协会(trust bank association)年会上发表演讲(0615).

犹他州洛根--美国圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在犹他州立大学商学院主办的一个活动上发表演讲,题为"美国经济与货币政策"(1930).

墨西哥巴亚尔塔--2012年拉美世界经济论坛(至4月18日).

华盛顿--24国政府间组织(G24)委员会全会.

日内瓦--世界贸易组织(WTO)最不发达国家分委员会会议(0730).

柏林--德国财政部长朔伊布勒(Wolfgang Schaeuble)出席德国金属业工会(IG Metall)理事会会议(1300).

都柏林--爱尔兰财政部长Michael Noonan在利莫瑞克理工学院发表演讲(1000).

维也纳--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼和捷克央行总裁Miroslav Singer参加有关欧元对捷克经济的影响的小组讨论会(1630).

肯塔基州列克星敦--美国克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托在"与委员的一天"活动中发表说,主题为"银行业与经济前景".(1630)

4月17日(二)

悉尼--澳洲央行公布4月3日货币政策会议记录(0130).

斯德哥尔摩--瑞典央行召开货币政策会议(至4月18日).

法兰克福--欧洲央行统计会议(第一天).央行总裁德拉吉致介绍词(1230),执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫主持晚宴(1800).

法兰克福--德国央行理事Andreas Dombret在欧洲央行统计会议上发表演讲,题为"宏观审慎政策监督与统计领域的挑战"(1700).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森(Oystein Olsen)就Government Pension Fund Global发表介绍声明.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)首席经济学家布兰查德(Olivier Blanchard)就"全球经济展望"报告举行记者简报会(1300).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)财政事务主管Carlo Cottarelli就财政监督报告举行简报会(1500).

渥太华--加拿大央行宣布指标政策利率决议(1300).

4月18日(三)

华盛顿--24国政府间组织(G24)第99届代表会议.(1300)

东京--日本央行副总裁西村清彦对地区企业领袖发表演讲并举行记者会.

斯德哥尔摩--瑞典央行公布执委会利率决定.(0730)

斯德哥尔摩--瑞典央行副总裁斯文森(Lars E.O. Svensson)将访问丹麦丹斯克银行,并发表有关最新回购利率决定的演讲(1500).

斯德哥尔摩--瑞典央行总裁英韦斯和货币政策部门主管Marianne Nessen将主持新闻发布会(0900).

法兰克福--欧洲央行统计会议(最后一天).执委会成员冈萨雷斯-帕拉莫发表总结演讲.(1100)

伦敦--英国央行公布4月4-5日货币政策会议的会议纪录.(0830)

利物浦--英国央行副总裁塔克在企业财务长协会(Association of Corporate Treasurers)年会上发表主旨讲话.(1125)

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威生命科学大学(UMB)作讲座.(0815)

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)及商界20国集团(B20)反腐败会议(至4月19日).

墨西哥巴亚尔塔--2012年拉美世界经济论坛(最后一日).

渥太华--加拿大央行公布货币政策报告.(1430)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)货币与资本市场部财务顾问兼主管Jose Vinals就全球金融稳定报告(GFSR)举行新闻简布会.(1300)

华盛顿--IMF财政论坛:有关财政政策议程的圆桌讨论.(2015)

纽约--日本央行总裁白川方明发表题为"中央银行与良善社会"的晚宴演讲(2230).

4月19日(四)

华盛顿--20国集团(G20)代表和部长级会议(至4月20日).

墨西哥巴亚尔塔--G20贸易部长会议(至4月20日).

法兰克福--欧洲央行(ECB)管理委员会会议,没有公布利率决定的计划.

华盛顿--24国政府间集团(G24)第87次部长和地方长官会议.(2030)

华盛顿--欧盟执委会副主席雷恩(Olli Rehn)、波兰央行总裁Marek Belka和加拿大财长费海提参加贝塔斯曼基金会"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议,讨论主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长".(1830)

华盛顿--IMF总裁拉加德召开记者会.(1245)

华盛顿--世界银行行长佐利克召开记者会.(1345)

墨西哥巴亚尔塔--B20&G20反腐败会议(最后一天).

英国爱丁堡--英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森在爱丁堡大学发表演讲,题为"如何在不用纳税人负担的情况下化解债务危机,或者更进一步,彻底避免危机的发生?"(1700).

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森在"让经济复元:令就业和经济重新增长"的会议上,参加主题为"给我们一些信用额度:激活经济增长"的小组讨论(1830).

华盛顿--瑞典央行总裁英韦斯和副总裁Barbro Wickman-Parak参加国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议.

4月20日(五)

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(至4月22日).

华盛顿--IMF总裁拉加德就世界经济发表讲话(1230).

斯德哥尔摩--瑞典央行举行一般委员会会议.

多哈--2012年世界投资伦敦(至4月23日).

墨西哥巴亚尔塔--20国集团(G20)贸易部长会议(最后一天).

华盛顿--G20代表和部长级会议(最后一天).

华盛顿--IMF中东与中亚部门主管Masood Ahmed就IMF中东与中亚地区经济展望举行新闻简布会(1300).

华盛顿--IMF亚太部门主管Anoop Singh就IMF亚太经济展望举行新闻简布会(1415).

华盛顿--IMF西半球部门主管Nicolas Eyzaguirre就IMF拉美与加勒比地区的经济展望与挑战举行新闻简布会.(1500)

华盛顿--欧洲央行执委亚斯穆森参加国际战略研究中心(Center for Strategic and International Studies)的研讨会(2245).

4月21日(六)

华盛顿--IMF总裁拉加德主持新闻发布会(1730).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(第二日).

4月22日(日)

华盛顿--24国政府间集团(G24)/金融包容性联盟(AFI)决策者举行金融包容性的圆桌会议(1700).

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)和世界银行2012年春季会议(最后一日).

华盛顿--20国集团(G20)财长和央行总裁会议.

华盛顿--国际货币基金组织(IMF)总裁拉加德在非洲顾问小组(ACG)会议后举行新闻简会.

4月23日(一)

苏黎世--瑞士央行发表2012年3月统计公报和银行业统计月报.

布鲁塞尔--匈牙利总理Victor Orban出席有关匈牙利和欧盟经济复苏的政策简会(1230).

奥斯陆--挪威央行总裁奥尔森在挪威工艺学院协会(Norwegian Polytechnic Society)发表讲话.

纽约--欧洲央行(ECB)管理委员会委员诺沃特尼发表题为"货币问题-欧洲的视角"的演讲(2000).

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 肖群英;审校 徐文焰

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