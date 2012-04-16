〔中国税制〕新进口物品完税价格和税率表开始实施,部分化妆品完税价上调

路透北京4月16日电---中国海关总署公告称,自周日(15日)起已开始实行新进口物品完税价格和税率表,部分化妆品完税价格上调,部分电子、摄像产品的税率有所下调.

近日刊登在海关总署的公告显示,和以前的政策相比,调低了部分进口物品的税率,如摄影设备、计算机及外围设备税率从20%降至10%.而化妆品税率50%,食品、饮料税率为10%,箱包及鞋靴税率10%,与以前保持一致.

人民日报周一报导引述海关总署表示,"这次调整反映了市场变化情况,不涉及进境旅客行李物品、个人邮寄物品免税政策的调整,进境旅客仍可免税携带进境价值人民币5,000元的自用物品,个人邮寄进境物品免税额度也未作调整."

进口物品是指旅客进境时随身携带的在境外购买的物品和个人自境外邮寄的物品,不是贸易渠道进口的商品.因此这次完税价格和税率调整不会对市场上公开销售的商品的价格产生影响.

此外,海关此次还调整了部分物品的完税价格,有升有降.

升的方面,如香水每瓶按300元计价征税,而此前是每瓶100元;降的方面,如笔记本电脑从统一按5,000元征税调整为键盘式笔记本每台按2,000元征税,触屏式则另行确定.

完税价格是指海关根据有关规定对进出口货物进行审定或估定后通过估价确定的价格,它是海关征收关税的依据.对进口物品,海关一般采用同类产品的中间价作为完税价.

海关新公告规定,如果旅客实际购买价格是海关完税价格的1/2以下或2倍以上,则根据实际成交价格完税.(完)

更多详情,请点选海关总署网站(here)