〔中国贸易〕外贸摩擦形势严峻,出口环境趋紧--商务部官员

路透北京4月16日电---中国3月份顺差重现,贸易数据好于预期并未让中国过早乐观.中国商务部官员上周日表示,中国对外贸易摩擦形势严峻,面临着外部打压增多、出口环境趋紧和国际战略压力加大三重压力.

新华社报导援引商务部公平贸易局副局长余本林在广交会(中国进出口商品交易会)上的发言称,当前国际市场表现低迷,需求不振,中国出口环境趋紧.

其中,欧盟区内两大主要国家法国和德国经济发展低于预期,欧盟区内制造业呈现出萎缩趋势,一季度的经济发展可能步入衰退;而新兴经济体面临经济增速放缓和通货膨胀压力,与中国多元化的策略也有冲突.在此情况下,贸易摩擦更易出现.

中国3月份重现出口导向的贸易顺差,表明世界经济的复苏较预期乐观;不过3月进出口同比增幅因春节因素均较上月大幅回落,其中进口降幅更大.中国2月录得至少10年最大贸易逆差314.9亿美元.[ID:nSB1478736]

"尤其值得警惕的是,美国对华的贸易调查中规则滥用、程序随意性加大的迹象日益明显."余本林称.

他指出,美国以前对中国产品的贸易调查都相对严格地按照程序规则进行,但近期以来出现了变化.例如在选择反倾销调查中的替代国时,美国一直以印度作为替代国,现在出现了选择人均收入较高的印度尼西亚、泰国等国,使所谓的"倾销幅度"被人为夸大.

此外,美国近年来对中国产品的贸易调查已从单纯指向价格的反倾销调查演变成为同时指向政府政策的反倾销和反补贴合并调查,即"双反"调查.显示出在目前全球制造业竞争激烈,且产业政策也成为贸易摩擦中各国的关注焦点的背景下,中国产业升级受外部打压增多.

3月下旬,美国对中国光伏产品掀起的"双反"(反补贴与反倾销)调查上半场结束,美国初裁决定征收最高不足5%的反补贴税率,大大低于市场预期,让中国光伏企业暂舒了口气,但接踵而来可能不低的反倾销税更让人忧心重重.[ID:nSB1446930]

广交会新闻发言人刘建军在另外一个场合称,虽然广交会目前出口展位在比上届增加710个,但展位满足率仍不足60%.(完)