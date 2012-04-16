〔全球金市〕金价续跌,因西班牙债市表现及中国经济成长疑虑支撑美元

路透新加坡4月16日电---金价周一小幅走低,延续上一交易日的跌势,因对西班牙公债收益率(殖利率)及中国经济增长步伐的担忧令美元保持坚挺.

0022GMT,现货金XAU=下跌0.4%至每盎司1,652.29美元,上日挫跌近1%.

美国期金GCcv1亦跌0.4%至1,653.40美元.

西班牙公债收益率及其违约保险成本周五均触及纪录高位,因该国银行业向欧洲央行借入的贷款规模创纪录,加重市场对西班牙财政状况的担忧.[ID:nSB8530994]