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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 09:07 BJT

〔芝加哥期市〕美国玉米期货下跌,因中国经济成长疲弱和天气改善

路透悉尼4月16日电---芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周一下跌,在中国公布疲弱的第一季经济成长数据后,市场担心中国商品需求放缓.此外,美国中西部地区降雨后天气担忧减弱.

亚洲早盘,5月玉米期货CK2跌0.72%.上周五该期约下跌1%.

CBOT-5月小麦期货WK2亦走低,跌0.48%,上周五跌2%.尽管基本面非常强劲,但5月大豆期货SK2跌0.19%.

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