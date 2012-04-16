分析：美国政客矛头指向中国 但人民币升值助中国化解压力

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿4月13日电（记者 Stella Dawson）---在选举季节，美国的政客们摆好架势准备对中国发表激烈言辞，指责中国政策破坏美国制造业，但他们所使用的两大武器却日渐乏力。

过去七年，人民币兑美元升值31%，令中国出口在全球市场的价格优势锐减。与此同时，中国庞大的贸易顺差也在收窄。

但有望入主白宫的共和党总统候选人罗姆尼到处宣称，他当选总统的第一天就会宣布中国为汇率操纵国。他还时常指责中国进行不公平贸易。

现任总统、民主党人奥巴马今年2月利用美国工业中心的一家锁厂大做文章，指责中国没有在贸易中“遵守相同的规则”。

专家认为，由于汇率操纵这一论据已经不太行得通，美国益发需要收敛其对中国经济政策的言辞，至少在背地里需要这样。

彼得森国际经济研究所（Peterson Institute for International Economics）的中国专家Nicholas Lardy称：“自2007年以来中国如此快速地削减了对外贸易顺差，美国应当赞许中国。”

该研究所主管C. Fred Bergsten是抨击中国汇率政策的主要人物之一，他认为人民币被低估40%。但Lardy称，人民币低估幅度目前已经变得“非常小，不到10%了”。

Lardy称，使中国的对外贸易顺差可控是更值得关注的事情。

2011年，中国经常项目顺差下降近一半至1,550亿美元，在国内生产总值（GDP）中的占比不足4%，较2007年时超过10%的占比峰值大幅下降。

但问题是，一旦全球经济加速增长，中国的对外贸易顺差还能否得到控制。中国对外贸易顺差下降，可能受人民币升值、经济重心转向内需、内需拉动进口增长、发达国家对中国出口需求下降等多重因素影响。

国际货币基金组织（IMF）正在研究这一问题，该组织总裁拉加德上周四暗示，中国经济朝更平衡的增长方式转型似乎会持续更长时间。

她表示，中国对外贸易顺差将在4-5%的范围内，而非6个月前预测的7%，但也可能再度进一步上升。

“我们认为，（中国）需采取更多措施推动经济平衡，但这正在朝正确的方向迈进，”她在布鲁金斯学院（Brookings Institution）召开的一个会议上称。

新论调

奥巴马政府已将中美经济关系中的关注焦点从会汇率上移开，更多关注于迫使中国减少企业补贴。

与此同时，美国针对中国的贸易诉讼案增多，但却一直没有在半年一度的汇率政策报告中将中国列为汇率操纵国。

然而，错综复杂的贸易问题仍成为美国总统竞选的素材。

美国传统基金会（Heritage Foundation）资深成员Derek Scissors称：“竞选运动导致两党的许多候选人针对中国胡言乱语。呼吁汇率市场化要比只说‘中国耍赖’复杂得多，因此‘中国耍赖’会继续成为他们要传达的主要信息。”

他表示，美国应当继续向中国施压，直到中国允许市场决定汇率。“不论经常项目收支如何，更高的固定汇率并非好观点，只是以不同的水平控制价格而已。”

Scissors的这一观点引起了有望赢得共和党总统候选人提名的罗姆尼的关注。

但罗姆尼是否拥有将中国列入汇率操纵国的依据，分析人士看法不一。即使他真的这样做，也只能与中国和IMF进行磋商谈判，并不会引发针对中国的制裁。

Scissors称：“关键问题是接下来会发生什么。”（完）

--编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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