〔法国经济〕市场没有理由在大选后将法国作为攻击目标--诺亚

美国债市：投资者的较长期公债净空头减至11月以来最低--摩根大通
路透纽约2月28日 - 摩根大通周二称，投资者持有的美国较长期公债净空头缩减至11月特朗普意外赢得美国总统大选之前以来的最低水准。
路透巴黎4月13日电---法国央行总裁诺亚周五表示,在本月暨下月的法国大选结束之后,只要新政府明确信守减赤承诺,市场没有理由将法国作为针对目标.
目前民调结果显示,社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)处于领先,有望在5月6日的对决中胜出.法国总统萨科齐近期曾表示,奥朗德若取得胜利,可能引发对法国的信心危机.但诺亚似乎认为这种可能性不大.
"如果能够确定法国将明确一贯地优先考虑削减债务,市场没有理由在这方面对法国失去信心,"诺亚在记者会上表示.
奥朗德表示,他若当选将在2013年兑现法国对欧盟承诺的赤字/国内生产总值(GDP)之比不超过3%,并最晚在2017年实现国家预算平衡,仅比萨科齐承诺的晚一年.
诺亚对法国长期OAT公债期货合约的推出表示欢迎,称这将改善流动性并降低借款成本.该期货合约将于4月16日登陆欧洲期权与期货交易所(Eurex)衍生品交易市场.
他表示,若有人试图利用该工具FOATc1投机作空法国公债,他将坚决与之斗争.
他表示,并未发现对法国企业的贷款提供出现放缓迹象.
诺亚亦看淡对欧元区Target2支付系统的担忧,称其中的不平衡问题说明,成员国经常账赤字问题应该通过改革以提高竞争力,从而得到解决.(完)
--编译 郑茵;审校 李爽
路透纽约2月28日 - 摩根大通周二称，投资者持有的美国较长期公债净空头缩减至11月特朗普意外赢得美国总统大选之前以来的最低水准。
路透上海3月1日 - 中国吉林双阳农商行、湖北三峡农商行最新公布2017年同业存单发 行计划，至此，已有398家银行公布今年同业存单发行计划，合计规模144,861.5亿元人民币 。 不包括上海自贸区同业存单，2016年有507家银行公布同业存单发行计划，累计规模90, 710.6亿元。 以下为各家银行2017年的同业存单发行额度明细（单位：亿元）： 发行主体 发行额度 主体评级 -------------------------------------------- 江苏银行 4,000 AAA 南充商行 500 AA+ 柳州银行 200 AA 上海银行 3,000 AAA 桐庐农商行 15 A+ 浙江富阳农商行 3
以下为未来一周全球主要国家债券发行预告，除特别说明外均为GMT时间。 日期(月/日 时间 国家 规模 发行细节 ) 3/1 德国 标售10年期联邦债券 3/2 英国 标售2022年到期、票息½%的公债 3/2 日本 标售三个月期贴现国库券 3/2 日本 标售10年期公债 3/2 西班牙 标售债券 3/2 法国 标售长期政府债券(OAT) 3/7 法国 标售国库券(BTF) 3/7 美国 发售三年期公债