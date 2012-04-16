〔法国经济〕市场没有理由在大选后将法国作为攻击目标--诺亚

路透巴黎4月13日电---法国央行总裁诺亚周五表示,在本月暨下月的法国大选结束之后,只要新政府明确信守减赤承诺,市场没有理由将法国作为针对目标.

目前民调结果显示,社会党领袖奥朗德(Francois Hollande)处于领先,有望在5月6日的对决中胜出.法国总统萨科齐近期曾表示,奥朗德若取得胜利,可能引发对法国的信心危机.但诺亚似乎认为这种可能性不大.

"如果能够确定法国将明确一贯地优先考虑削减债务,市场没有理由在这方面对法国失去信心,"诺亚在记者会上表示.

奥朗德表示,他若当选将在2013年兑现法国对欧盟承诺的赤字/国内生产总值(GDP)之比不超过3%,并最晚在2017年实现国家预算平衡,仅比萨科齐承诺的晚一年.

诺亚对法国长期OAT公债期货合约的推出表示欢迎,称这将改善流动性并降低借款成本.该期货合约将于4月16日登陆欧洲期权与期货交易所(Eurex)衍生品交易市场.

他表示,若有人试图利用该工具FOATc1投机作空法国公债,他将坚决与之斗争.

他表示,并未发现对法国企业的贷款提供出现放缓迹象.

诺亚亦看淡对欧元区Target2支付系统的担忧,称其中的不平衡问题说明,成员国经常账赤字问题应该通过改革以提高竞争力,从而得到解决.(完)