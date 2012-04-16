〔中国钢铁〕中钢协称一季度钢铁业陷入全行业亏损,主因需求大减

路透上海4月16日电---中国钢铁工业协会人士透露,一季度钢铁业已经陷入全行业亏损,主因需求大减.此外工信部相关人士指出,当前正在积极推动区域性兼并重组方案,促进优势大型企业开展跨地区兼并重组.

中国证券报周一报导,中钢协人士在2012(第三届)中国钢铁规划论坛上表示,从2011年四季度开始,钢企的钢铁主业已开始亏损,12月份吨钢亏损额达到128元人民币.今年1、2月份已经陷入全行业亏损.虽然3月份有可能盈亏持平,但是从一季度来看,全行业亏损无疑.

"这是进入21世纪以来,首次发生全行业亏损.今年二、三季度虽然有可能出现好转,但是目前仍然难以摆脱亏损的局面.由于需求量大幅下滑,钢企经营压力普遍较大."该人士直言.

业内人士并解释称,造成钢铁行业亏损的主要原因除生产成本维持高位外,更重要的是需求下降较快.由于订单减少、库存增加,钢铁业产能过剩十分明显.一些钢企已经面临"生死存亡".

发改委产业协调司副司长李忠娟也指出,当前钢铁业面临产量总能过剩、生产压力过大的问题.而且行业兼并重组还面临产业集中度低等诸多难题.

她并表示,当前行业利润分配向上游原材料端集中,对此钢企已经在澳大利亚、巴西等资源地投资了一批铁矿石项目.到2011年末,境外铁矿石权益资源总量已经达到127亿吨."十二五"国内铁矿石精矿粉产量力争增加1亿吨,支持有条件企业加快获取境外资源.

此外,工信部原材料工业司副处长徐文立透露,目前已经起草完成指定钢铁企业兼并重组的指导意见.正在积极推动河北、江苏、山东、云南、江西等区域性兼并重组方案,积极推动山东省钢铁结构调整试点工作.

中国国家统计局日前公布,中国3月粗钢产量达6,158万吨,同比增加3.9%.(完)