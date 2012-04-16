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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 09:19 BJT

〔台湾股市〕开低,银行股领跌

路透台北4月16日电---台股周一开低0.53%,银行股.TFNI跌幅较大.因西班牙政府公债收益率飙升令欧债危机疑虑重燃,亚洲地区股市普遍下跌.

加权股价指数.TWII跌40.91点报7,747.36点,上交易日涨1.64%至近两周高位.

金融保险类指数.TFNI跌1.24%,电子类指数.TELI跌0.89%.

台币兑美元TWD=TP下滑0.010台币报29.518台币.

台湾证券交易所周五资料显示,外资及陆资在台股买超29.09亿台币,结束连续六日卖超,本月累计卖超达318.8亿台币.[ID:nST0512209]

--编译 李爽;审校 张涛

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