〔国际油市〕韩国敦促G20准备好在必要时对高油价采取行动

路透首尔4月16日电---韩国企划财政部长官朴宰完敦促其他20国集团(G20)国家在本周华盛顿会议上释出强力讯号,即G20已做好准备,必要时将对高油价采取行动,包括释放战略石油储备.

韩国一名政府消息人士此前透露,韩国将准备参与可能实施的协同释储行动,不过朴宰完周一告诉路透,韩国尚未接到这样的要求.韩国是全球第五大原油进口国.

朴宰完在一封致G20财长与央行总裁的信中称,"我们将释出更有力讯号,即必要时随时准备采取一些行动,包括主要成员国作出释放战略石油储备的承诺."

朴宰完并称,G20可能重申产油国2月时所作承诺,即在加大努力阻止市场投机的同时,继续确保充足石油供应.

G20财长与央行总裁将于4月19-20日在华盛顿举行会议.(完)