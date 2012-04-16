〔国际油市〕韩国敦促G20准备好在必要时对高油价采取行动

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透首尔4月16日电---韩国企划财政部长官朴宰完敦促其他20国集团(G20)国家在本周华盛顿会议上释出强力讯号,即G20已做好准备,必要时将对高油价采取行动,包括释放战略石油储备.
韩国一名政府消息人士此前透露,韩国将准备参与可能实施的协同释储行动,不过朴宰完周一告诉路透,韩国尚未接到这样的要求.韩国是全球第五大原油进口国.
朴宰完在一封致G20财长与央行总裁的信中称,"我们将释出更有力讯号,即必要时随时准备采取一些行动,包括主要成员国作出释放战略石油储备的承诺."
朴宰完并称,G20可能重申产油国2月时所作承诺,即在加大努力阻止市场投机的同时,继续确保充足石油供应.
G20财长与央行总裁将于4月19-20日在华盛顿举行会议.(完)
--编译 隋芬;审校 艾茂林
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
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