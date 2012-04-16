〔中国股市〕沪综指小幅开低,此前央行扩大人民币波幅限制至1%

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
路透北京4月16日电---中国股市沪综指周一开盘下跌0.54%,中国央行于周六宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.
沪综指.SSEC开盘报2,346.307点,跌12.854点,或0.54%.上周大盘累计上涨2.281%.
在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[ID:nSB1489272] (完)
--发稿 李然; 审校 黄凯
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沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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