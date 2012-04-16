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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:33 BJT

〔中国股市〕沪综指小幅开低,此前央行扩大人民币波幅限制至1%

路透北京4月16日电---中国股市沪综指周一开盘下跌0.54%,中国央行于周六宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.

沪综指.SSEC开盘报2,346.307点,跌12.854点,或0.54%.上周大盘累计上涨2.281%.

在多次高调吹风"人民币汇率接近均衡水平"后,中国央行最终宣布将人民币兑美元汇率CNY=CFXS日内波幅限制倍增至1%.在增强人民币汇率双向浮动弹性的同时,亦为货币政策调控提供更多操作空间.[ID:nSB1489272] (完)

--发稿 李然; 审校 黄凯

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