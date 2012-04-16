〔路透调查〕工业需求回暖利好铂族金属,铂金2012年价格预估上调

* 路透调查中分析师调高铂金价格预估

* 工业需求回升料利好铂族金属

* 尽管钯金价格第一季下跌,其2012年价格预估仍上调

路透伦敦4月13日电---周五的路透调查显示,经过表现强劲的第一季之后,年初以来投资者对铂金(白金)价格的信心加强;而随着对需求复苏的谨慎预期获得支撑,钯金仍被视为一项比较好的投资品种.

根据24位受访分析师,2012年铂金价格的平均预估为每盎司1,682美元,高于1月调查的预估1,610美元.

新的预估暗示,今年现货铂金XPT=的平均价格料较年初迄今的均价1,604美元走高5%.

调查受访者预计,尽管以历史标准衡量买兴料维持低迷,但对铂金这种自动催化剂金属的工业需求前景改善,此外黄金价格上涨或将驱动对铂金的投资需求.

受访者预计,今年全年铂金价格走强,第二季平均为每盎司1,650美元,第三季和第四季料分别为1,700和1,750美元.

调查显示,2013年铂金料继续上扬,平均达到1,804美元.

对钯金XPD=价格的平均预估与1月持平,尽管第一季价格下跌了3%.调查显示,今明两年钯金的平均价格预估分别是725和801美元.

2012年的全年预估较钯金今年以来的平均价格675美元高逾7%,暗示钯金的涨幅可能略大于铂金.这部分反映出到目前为止钯金表现稍逊的状况.

"正面刺激料来自于汽车行业,"贵金属交易商Heraeus称,"新兴市场国家的需求以及美国的汽车业复苏将为需求提供坚实支撑,我们认为,相对于铂金,这将更加利好钯金."(完)

--编译 吴云凌;审校 张涛

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