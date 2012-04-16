奥巴马总统要求严查美国特工召妓丑闻

弘业期货：沪铜可轻仓空单持有，沪镍偏强运行
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
(本文由路透中文网编译提供)
路透哥伦比亚卡塔赫纳4月15日电---美国总统奥巴马周日称，特勤局将全面调查美国特工召妓的报导，如果情况属实，他将非常愤怒。这些特工派往哥伦比亚是为保护奥巴马。
奥巴马在哥伦比亚出席了美洲峰会，他希望随行特工和军人在海外应尽显尊严和正气。
他在加勒比海沿海城市卡塔赫纳（Cartagena）的新闻发布会上称：“显然，相关报导证明，他们没有达到这些标准。”
“如果媒体的说法得到证实，我无疑会非常生气。”
这起丑闻让华府颇为尴尬，令哥伦比亚举办的美洲峰会“黯然失色”。
美国特勤局特工负责保护美国总统及家人、政府高官和外交人士，这起丑闻将影响特勤局以往的良好声誉。
美国一名资深国会议员称，丑闻还表明，不良行为此前未被注意，他呼吁调查者彻查以往是否存在其它过错。（完）
--编译：黎黎
沪铜自去年10月底突破前期数月的盘整区间后开始大幅上涨，分别在去年11月28日和今年2月13日冲击50000元/吨一线，两次都未能有效突破。从日线图来看，目前沪铜调整至三角形的区间下沿并突破下沿趋势线，处于宽幅振荡的中期走势中。形态上，两次冲击的高点价格与MACD红柱指标形成顶背离形态，预计后期铜价调整至振荡区间下沿的可能性较大，投资者可轻仓空单继续持有。
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