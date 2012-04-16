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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:42 BJT

〔标题新闻〕有关向年收入百万美元以上富人征税至少30%的"巴菲特规则"不会损伤经济--盖特纳

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL2E8FF1NV]

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