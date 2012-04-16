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货币新闻 | 2012年 4月 16日 星期一 09:40 BJT

〔中国能源〕矿产资源补偿费范围扩大至中外合作石源项目--国土资源部

路透北京4月16日电---中国国土资源部近日发布通知称,对中外企业在国内合作开采陆上、海上石油资源,应缴纳矿产资源补偿费.此前该补偿费仅对国内企业开采资源征收.

国土资源部网站刊登通知并称,石油资源范围包括常规石油、天然气，以及煤层气等非常规油气资源;通知自发布之日(3月31日)起实行,有效期八年;费率按国务院《矿产资源补偿费征收管理规定》公式及通知提供的系数计算,均为1%.

此举势必进一步侵蚀油气开采业务的利润空间,一些产量较小的合作项目亦需上缴资源补偿费.不过通知称,2011年11月1日前已依法订立的中外合作开采陆上、海上石油资源的合同,在已约定的合同有效期内,将继续按当时规定缴费.

截至2010年底,中石油集团在国内拥有35个中外合作开采油气项目,合作方包括壳牌石油集团(RDSa.L),雪佛龙(Chevron)(CVX.N)和道达尔(TOTF.PA)等.

中国自去年11月1日起在全国范围内实施原油、天然气资源税改革.修改后的资源税暂行条例称,将对原油、天然气按销售额的5-10%征收资源税.[ID:nSB2011765]

中石油集团为中国石油(0857.HK)(601857.SS)的母公司.(完)

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--发稿 李然; 审校 黄凯

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