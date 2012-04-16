〔投行观点〕经济基本面支持人民币升值,料今年兑美元升幅1-2%--花旗

路透北京4月16日电---中国央行扩大人民币兑美元CNY=CFXS波幅限制至1%后,投资银行花旗发布报告指出,在贸易顺差缩窄和通涨压力缓解的背景下,人民币快速升值的空间和动力有所减弱,但经济基本面仍支持其未来升值,料年内人民币兑美元升幅在1-2%.

报告并称,在升值预期下,预计未来人民币汇率波动将增大,但是中国央行还是可以通过市场干预及每日中间价的设定来影响人民币价值.

中国央行上周六宣布,银行间即期外汇市场人民币兑美元交易价浮动幅度限制自4月16日起由千分之五扩大至百分之一.外汇指定银行为客户提供当日美元最高现汇卖出价与最低现汇买入价之差不得超过当日汇率中间价的幅度由1%扩大至2%.[ID:nSB1489272]

花旗并认为,人民币波幅的扩大,也将推升市场对未来更多金融改革的预期.报告指出,除汇率改革外,中国最近还推出了包括温州金融综合改革等一系列改革.

展望未来的改革内容,可能包括放宽私人资本进入金融领域的准入、统一债券市场、放宽对资本帐户限制(特别是外商直接投资(FDI)流出)、以及引入存款保险制度作为利率市场化的先驱.(完)