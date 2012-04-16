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亚洲 | 2012年 4月 16日 星期一 10:17 BJT

《中国基金发行日程表》--4月16日

以下为已公布发行期或正在发行的开放式基金:  
  
  名称             基金公司       托管行           分销机构            发行时间     备注
 
  交银施罗德全球  交银施罗德 境内:建设银行    交通银行、海通证券等     4/9-5/17 (预定募集规模为20亿元人民币)
  自然资源基金(QDII)         境外:摩根大通

  南方金利定期     南方基金       工商银行    农业银行、申银万国等     4/11-5/11
  开放债券基金

  中银沪深300      中银基金      招商银行     中信银行、中信证券等     4/9-5/11
  等权重指数基金(LOF) 

  浦银安盛中证锐联 浦银安盛      邮储银行     招商银行、申银万国等     4/5-5/9
  基本面400指数基金

  泰达宏利逆向     泰达宏利      建设银行     交通银行、光大证券等     4/9-5/8
  策略股票基金

  富国新天锋定期   富国基金      建设银行     农业银行、海通证券等     4/5-4/27 (募集规模不得超过30亿份,不包括利息折算的份额)
  开放债券基金(封闭期三年) 

  申万菱信中小板   申万菱信      农业银行     交通银行、中信建投等     4/5-4/27
  指数分级基金(LOF) 

  嘉实沪深         嘉实基金      中国银行     兴业证券、安信证券等     4/5-4/27
  300ETF

  易方达纯债       易方达        招商银行     农业银行、申银万国等     4/5-4/27
  债券基金 
 
  浙商沪深300指数  浙商基金      华夏银行     工商银行、光大证券等     3/28-4/27
  分级基金 

  华泰柏瑞         华泰柏瑞      工商银行     长江证券、德邦证券等     4/5-4/26 
  沪深300ETF

  广发深证100指数  广发基金      建设银行     工商银行、兴业证券等     3/27-4/26
  分级基金

  国泰大宗商品     国泰基金 境内:中国银行     建设银行、国泰君安等     3/26-4/25 (预定募集规模为5亿美元,折合约32亿元人民币)
  配置基金(QDII)(LOF)(FOF)  境外:道富银行

  工银瑞信基本面   工银瑞信      中国银行     交通银行、渤海证券等     3/20-4/24
  量化策略股票基金

  富安达策略精选   富安达        交通银行     交通银行、南京证券等     3/19-4/23
  混合型基金

  民生加银信用     民生加银      中国银行     建设银行、海通证券等     3/28-4/23
  双利债券基金

  农银汇理消费     农银汇理      邮储银行     农业银行、国泰君安等     3/19-4/20
  主题股票基金

  银河通利分级     银河基金      北京银行     建设银行、国泰君安等     3/15-4/20 (规模不超过40亿元人民币,不包括募集期利息)
  债券基金(封闭期二年)(LOF)

  中欧信用增利分级 中欧基金      邮储银行     中信建投、兴业证券等     3/26-4/20 (发售规模上限为30亿元,不含认购资金在募集期产生的利息)
  债券基金(封闭期三年)(LOF) 

  信诚双盈分级     信诚基金      中国银行     农业银行、中信证券等     3/26-4/18  
  债券基金(封闭期三年)(LOF)

  长城优化升级     长城基金      建设银行     中信银行、招商证券等     3/19-4/18
  股票基金

  信诚周期轮动     信诚基金      中国银行     建设银行、中信证券等     3/14-4/18
  股票基金(LOF)

  注: 1."*"表新增或更新.
      2.据银河证券基金研究中心初步统计,截至2011年12月31日,不含QDII(合格境内机构投资者)的国内
        基金公司公募基金资产净值为2.13万亿元人民币,较2010年底下降13%,为连续第二年下降.
      3.2011年基金公司资产管理规模排名前十位的是:华夏、易方达、嘉实、博时、南方、广发、华安、
        大成、工银瑞信、银华.(完) 
  
  --整理 冉莹; 审校 张喜良

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