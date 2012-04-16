《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日(II)

台湾已公布经济指标--2017/3/1
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
**证券时报**
--中国人民银行日前下发通知称,4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构,给予1%的法定存款准备金率政策优惠,政策实施期为2012年4月1日至2013年3月31日.
--记者获悉,在收购项目"无米下锅"的窘境之下,四大资产管理公司(AMC)加快了收购房地产信托"不良"项目的步伐.近期随着房地产信托兑付高峰的来临,部分项目已经取得进展.
--据好买基金研究中心统计,从阶段收益来看,上周公布净值的私募基金近1、3、6、12月的平均收益分别为-3.99%、0.73%、-5.34%、-17.38%.
**经济参考报**
--中石油集团公司总经理、中石油股份公司(0857.HK)(601857.SS)总裁周吉平近日透露,按照集团公司的决策部署,到2015年,中石油在新疆地区油气产量当量将达到5,000万吨,实现建设"新疆大庆"的目标.(完)
注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.
--整理 刘昕\苏丹; 审校 黄凯
中国报摘 [PRESS-CN-CMN]
香港报摘/社评/财经评论 [PRESS-HK-CMN]
台湾报摘 [PRESS-TW-CMN]
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。
中文新闻(含第三方消息) LZH (All Chinese Language News, including Third Party News)