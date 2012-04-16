《中国报摘》--其他报纸重要消息4月16日(II)

**证券时报**

--中国人民银行日前下发通知称,4月1日起对央行专项票据置换进展顺利的县域法人金融机构,给予1%的法定存款准备金率政策优惠,政策实施期为2012年4月1日至2013年3月31日.

--记者获悉,在收购项目"无米下锅"的窘境之下,四大资产管理公司(AMC)加快了收购房地产信托"不良"项目的步伐.近期随着房地产信托兑付高峰的来临,部分项目已经取得进展.

--据好买基金研究中心统计,从阶段收益来看,上周公布净值的私募基金近1、3、6、12月的平均收益分别为-3.99%、0.73%、-5.34%、-17.38%.

**经济参考报**

--中石油集团公司总经理、中石油股份公司(0857.HK)(601857.SS)总裁周吉平近日透露,按照集团公司的决策部署,到2015年,中石油在新疆地区油气产量当量将达到5,000万吨,实现建设"新疆大庆"的目标.(完)

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

--整理 刘昕\苏丹; 审校 黄凯

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